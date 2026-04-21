Spekulation um Aus fÃ¼r Handwerker-Steuerbonus

Fliesenleger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Koalition wird offenbar Ã¼ber eine Abschaffung des Steuerbonus fÃ¼r Handwerkerleistungen nachgedacht.



Wie die "Bild" (Dienstagsausgabe) meldet, fÃ¼hlen Politiker der Koalition in WirtschaftsverbÃ¤nden vor, was eine Abschaffung des Steuervorteils bewirken wÃ¼rde und ob sie praktikabel wÃ¤re. Ziel seien mehr Steuereinnahmen fÃ¼r den Bundeshaushalt, hieÃŸ es.



Aktuell kÃ¶nnen private Haushalte jÃ¤hrlich 20 Prozent der Handwerkerleistungen in HÃ¶he von maximal 6.000 Euro von der Einkommenssteuer abziehen. Das entspricht maximal 1.200 Euro. In der CDU/CSU-Fraktionsspitze hieÃŸ es, man wisse nichts von einer mÃ¶glichen Abschaffung des Steuervorteils, berichtet die "Bild" unter Berufung auf Fraktionskreise. Ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums sagte auf "Bild"-Anfrage, ob eine Abschaffung des Steuerbonus geplant sei: "Wir haben dazu nichts mitzuteilen."

