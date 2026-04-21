Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres bundesweit mehr als 2.000 Schulbesuche absolviert.
Das geht aus Antworten des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, Ã¼ber die die "Rheinische Post" (Dienstag) berichtet. Demnach gab es im ersten Quartal insgesamt 2.013 Bundeswehr-Auftritte an Schulen, weitere waren zu diesem Zeitpunkt schon geplant.
Die mit Abstand meisten Schulbesuche gab es in Bayern, wo die Bundeswehr 562 Auftritte absolvierte. Das waren rund halb so viele wie im gesamten Jahr 2025, als die Bundeswehr etwas mehr als 1.100 Auftritte im Freistaat zÃ¤hlte. Ebenfalls vergleichsweise hÃ¤ufig schaute die Bundeswehr im bevÃ¶lkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen vorbei, wo 291 Termine stattfanden. Niedersachsen (269) und Baden-WÃ¼rttemberg (219) folgen auf den PlÃ¤tzen drei und vier. Bundesweit fanden weitere 20 Auftritte an Hochschulen statt.
Zwar darf die Bundeswehr Schulen besuchen und Ã¼ber Sicherheitspolitik sprechen, es ist ihr aber grundsÃ¤tzlich nicht erlaubt, aktiv fÃ¼r den Dienst zu werben. Schon in den vergangenen Jahren war die Zahl der Schulbesuche der Bundeswehr stark gestiegen.
Die Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke, bildungspolitische Sprecherin der Linken, kritisierte die Entwicklung. "Aller Beteuerungen des Verteidigungsministeriums zum Trotz wird durch die Zahlen deutlich, dass eine Rekrutierungsabsicht nicht wegzureden ist", sagte sie der "Rheinischen Post". Gohlke fÃ¼gte hinzu: "Uniformierte Jugendoffiziere an Schulen sowie Karriereberater sind strategische Mittel, um MinderjÃ¤hrige an das MilitÃ¤r zu gewÃ¶hnen."
Brennpunkte
Ãœber 2.000 Bundeswehr-Auftritte an Schulen im ersten Quartal 2026
- dts - 21. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundeswehr hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres bundesweit mehr als 2.000 Schulbesuche absolviert.
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