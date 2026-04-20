WeiÃŸes Haus: US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer tritt zurÃ¼ck

Die US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer tritt zurÃ¼ck. Sie werde in die Privatwirtschaft wechseln, erklÃ¤rte der Kommunikationsdirektor des WeiÃŸen Hauses, Cheung. Chavez-DeRemer ist die dritte Ministerin, die binnen weniger Wochen aus der US-Regierung ausscheidet.

Die nÃ¤chste Ministerin scheidet aus dem Kabinett von US-PrÃ¤sident Donald Trump aus: Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer tritt zurÃ¼ck. Sie werde in die Privatwirtschaft wechseln, erklÃ¤rte der Kommunikationsdirektor des WeiÃŸen Hauses, Steven Cheung, am Montag.Â Er lobte die "phÃ¤nomenale" Arbeit der Ministerin.Â



Chavez-DeRemers 13-monatige Amtszeit wurde allerdings von einer Reihe von Skandalen Ã¼berschattet. Sie ist die dritte Ministerin, die binnen weniger Wochen die US-Regierung verlÃ¤sst.



Anfang MÃ¤rz hatte Trump die umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem abberufen. Noem war nach der TÃ¶tung von zwei US-BÃ¼rgern durch BundeseinsatzkrÃ¤fte in Minneapolis massiv unter Druck geraten.Â



Knapp einen Monat spÃ¤ter musste die im Skandal um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein in die Kritik geratene Justizministerin Pam Bondi ihren Posten rÃ¤umen.Â Berichten zufolge war Bondi bei Trump unter anderem wegen ihres Umgangs mit den Epstein-Akten in Ungnade gefallen. Zudem war der PrÃ¤sident demnach frustriert, weil die Justizministerin nicht hart genug gegen seine Widersacher vorgegangen sei.