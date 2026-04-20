Wirtschaft

Bundesregierung weitet EntlastungsprÃ¤mie aus

  • dts - 20. April 2026, 18:52 Uhr
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Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Arbeitnehmer mit der EntlastungsprÃ¤mie deutlich stÃ¤rker entlasten als bisher geplant.

So will die schwarz-rote Koalition die ursprÃ¼nglich fÃ¼r dieses Jahr angebotene 1.000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie bis zum 30. Juni 2027 verlÃ¤ngern. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) rechnet dadurch mit einem Entlastungsvolumen in HÃ¶he von 2,8 Milliarden Euro, berichtet das "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Informationen von Insidern. Dies gehe aus einem EntschlieÃŸungsantrag der Regierungsfraktionen hervor, der am Mittwoch vom Deutschen Bundestag beschlossen werden soll.

GegenÃ¼ber dem ursprÃ¼nglichen Beschluss sind die Kosten damit deutlich hÃ¶her. Dies liege daran, dass deutlich mehr Unternehmen von der MÃ¶glichkeit Gebrauch machen, je lÃ¤nger sie die MaÃŸnahme nutzen kÃ¶nnen, hieÃŸ es. Union und SPD hatten im Koalitionsausschuss am 12. April die EntlastungsprÃ¤mie beschlossen. Sie wollten damit Arbeitgebern ermÃ¶glichen, im Jahr 2026 freiwillig eine steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1.000 Euro an ihre Mitarbeiter zu zahlen. Die anfallenden Kosten sollen die Unternehmen als Betriebskosten von der Steuer absetzen kÃ¶nnen. Zur Gegenfinanzierung der steuerlichen Mindereinnahmen will die Bundesregierung die Tabaksteuer schon im Jahr 2026 erhÃ¶hen. Die ErhÃ¶hung war ursprÃ¼nglich fÃ¼r spÃ¤ter vorgesehen.

Nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses hatte es einen Proteststurm unter anderem von den Arbeitgebern gegeben, weil Firmen die Kosten tragen mÃ¼ssten, viele diese wegen der Wirtschaftskrise aber nicht schultern kÃ¶nnten. Zudem sei der Zeitraum fÃ¼r die PrÃ¤mie knapp bemessen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte daraufhin vergangene Woche gesagt, dass die PrÃ¤mie nur ein Angebot sei, sie auch nur teilweise sowie mÃ¶glicherweise auch noch im Jahr 2027 ausgezahlt werden kÃ¶nnte. Darauf haben sich Union und SPD nun final geeinigt.

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