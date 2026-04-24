Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern per Livestream ist in Baden-WÃ¼rttemberg Anklage gegen einen 46-JÃ¤hrigen erhoben worden. Der Beschuldigte soll in mehreren FÃ¤llen Frauen auf den Philippinen angewiesen haben, sexuelle Handlungen an Kindern vorzunehmen, wie das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-WÃ¼rttemberg am Freitag mitteilte. Die Taten sollen per Livestream an den 46-JÃ¤hrigen Ã¼bertragen worden sein.
Dabei habe der Beschuldigte die Missbrauchstaten Ã¼ber eine Chatfunktion gesteuert, hieÃŸ es weiter. Zudem habe er Aufnahmen davon gespeichert. Laut Anklage ereigneten sich die Taten in den Jahren 2013, 2014 und 2019. Bei den Opfern handelte es sich um MÃ¤dchen im Alter zwischen vier und 13 Jahren.Â
Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Zerschlagung eines pÃ¤dokriminellen Netzwerks auf den Philippinen. Von dort sollen gegen Bezahlung Live-Ãœbertragungen solcher Taten angeboten worden sein. FÃ¼nf betroffene Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren wurden nach BehÃ¶rdenangaben in Obhut genommen. Die Ermittlungen fÃ¼hrten nun auch zu dem 46-JÃ¤hrigen aus dem Kreis Heidenheim.
Der Beschuldigte wurde im Dezember 2025 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie Besitz und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte vorgeworfen. Ãœber die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Ellwangen entscheiden.
Brennpunkte
Kindesmissbrauch per Livestream: Anklage gegen 46-JÃ¤hrigen in Ellwangen erhoben
- AFP - 24. April 2026, 10:06 Uhr
Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern auf den Philippinen per Livestream ist in Baden-WÃ¼rttemberg Anklage gegen einen 46-JÃ¤hrigen erhoben worden. Dies teilte das Cybercrime-Zentrum Baden-WÃ¼rttemberg mit.
Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern per Livestream ist in Baden-WÃ¼rttemberg Anklage gegen einen 46-JÃ¤hrigen erhoben worden. Der Beschuldigte soll in mehreren FÃ¤llen Frauen auf den Philippinen angewiesen haben, sexuelle Handlungen an Kindern vorzunehmen, wie das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-WÃ¼rttemberg am Freitag mitteilte. Die Taten sollen per Livestream an den 46-JÃ¤hrigen Ã¼bertragen worden sein.
Weitere Meldungen
Einer Studie zufolge haben Finanzinstitute ihre Investitionen in die Produktion von Atomwaffen deutlich erhÃ¶ht. Von Januar 2023 bis September 2025 hÃ¤tten Investoren Aktien undMehr
Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die KammerMehr
Das Mordurteil gegen eine 79-JÃ¤hrige in Baden-WÃ¼rttemberg wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns ist rechtskrÃ¤ftig. Weder die Staatsanwaltschaft noch die AngeklagteMehr
Top Meldungen
Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der LÃ¤nder im Ã¶ffentlichen Dienst wird es die 1.000-Euro-PrÃ¤mie nicht geben. "Wir in ThÃ¼ringen werden in groÃŸerMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt um 7,6Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Bundestagsabstimmung Ã¼ber die Senkung der Energiesteuer fÃ¼r die Monate Mai und Juni haben Ã–konomen die MaÃŸnahme kritisiert. "AusMehr