Kindesmissbrauch per Livestream: Anklage gegen 46-JÃ¤hrigen in Ellwangen erhoben

Justitia

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern auf den Philippinen per Livestream ist in Baden-WÃ¼rttemberg Anklage gegen einen 46-JÃ¤hrigen erhoben worden. Dies teilte das Cybercrime-Zentrum Baden-WÃ¼rttemberg mit.

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern per Livestream ist in Baden-WÃ¼rttemberg Anklage gegen einen 46-JÃ¤hrigen erhoben worden. Der Beschuldigte soll in mehreren FÃ¤llen Frauen auf den Philippinen angewiesen haben, sexuelle Handlungen an Kindern vorzunehmen, wie das bei der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe angesiedelte Cybercrime-Zentrum Baden-WÃ¼rttemberg am Freitag mitteilte. Die Taten sollen per Livestream an den 46-JÃ¤hrigen Ã¼bertragen worden sein.



Dabei habe der Beschuldigte die Missbrauchstaten Ã¼ber eine Chatfunktion gesteuert, hieÃŸ es weiter. Zudem habe er Aufnahmen davon gespeichert. Laut Anklage ereigneten sich die Taten in den Jahren 2013, 2014 und 2019. Bei den Opfern handelte es sich um MÃ¤dchen im Alter zwischen vier und 13 Jahren.Â



Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit der Zerschlagung eines pÃ¤dokriminellen Netzwerks auf den Philippinen. Von dort sollen gegen Bezahlung Live-Ãœbertragungen solcher Taten angeboten worden sein. FÃ¼nf betroffene Kinder im Alter zwischen zwei und 13 Jahren wurden nach BehÃ¶rdenangaben in Obhut genommen. Die Ermittlungen fÃ¼hrten nun auch zu dem 46-JÃ¤hrigen aus dem Kreis Heidenheim.



Der Beschuldigte wurde im Dezember 2025 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Ihm werden unter anderem Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern sowie Besitz und Verbreitung kinder- und jugendpornografischer Inhalte vorgeworfen. Ãœber die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Ellwangen entscheiden.