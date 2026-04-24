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Fast 40 Jahre vermisst: IdentitÃ¤t von toter Frau aus See bei HÃ¶xter geklÃ¤rt

  • AFP - 24. April 2026, 11:04 Uhr
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Blaulicht
Bild: AFP

Die IdentitÃ¤t einer 2001 in einem See bei HÃ¶xter gefundenen Toten ist geklÃ¤rt worden. Es handelt sich um eine seit 1988 vermisste 25-JÃ¤hrige aus Hannover, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte.

Die IdentitÃ¤t einer im Jahr 2001 in einem See bei HÃ¶xter gefundenen Toten ist geklÃ¤rt worden. Es handelt sich um eine seit fast 40 Jahren vermisste 25-JÃ¤hrige aus Hannover, wie die Polizei in Bielefeld am Freitag mitteilte. Die Identifizierung der Toten gelang demnach durch eine DNA-Analyse. Die damals 25-jÃ¤hrige KrankengymnastikschÃ¼lerin war im September 1988 aus ihrer Wohngemeinschaft in HÃ¶xter verschwunden.

Die Polizei hatte zuletzt im Februar die BevÃ¶lkerung um Hinweise zu der 2001 im Godelheimer See gefundenen Toten gebeten. In der Folge meldete sich eine ehemalige SchÃ¼lerin einer Krankengymnastikschule in HÃ¶xter, die sich an das Verschwinden einer MitschÃ¼lerin im Jahr 1988 erinnerte.Â 

Die Polizei glich daraufhin Daten mit einem Ã¤hnlichen Vermisstenfall ab, in dem bereits eine Speichelprobe des Bruders der vermissten Frau vorlag. Der genetische Abgleich ergab deutliche Ã„hnlichkeiten, so dass die IdentitÃ¤t der Toten geklÃ¤rt werden konnte.

Die 25-jÃ¤hrige KrankengymnastikschÃ¼lerin hatte vor ihrem Verschwinden eine kurze Notiz hinterlassen, die heute als Abschiedsbrief gewertet wird. Nach PrÃ¼fung des Falls gehen die Ermittler inzwischen nicht mehr von einem Verbrechen aus. Vielmehr sprechen die UmstÃ¤nde nach Polizeiangaben fÃ¼r einen Suizid.Â 

Ausbildungstaucher hatten im Mai 2001 am Grund des Godelheimer Sees zufÃ¤llig Teile eines stark verwesten, weiblichen Leichnams entdeckt. Trotz umfangreicher SuchmaÃŸnahmen fanden Polizeitaucher nur Becken- und Beinknochen, wÃ¤hrend Kopf und OberkÃ¶rper verschwunden blieben. Die Ermittler gingen zunÃ¤chst von einem Verbrechen aus.Â 

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