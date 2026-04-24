Haus- und KassenÃ¤rzte warnen vor Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems

SparplÃ¤ne stoÃŸen bei Ã„rzten auf massive Kritik

Die SparplÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gefÃ¤hrden nach Auffassung der HausÃ¤rzte das geplante PrimÃ¤rversorgungssystem. Das Spargesetz sei 'nichts anderes als ein ZerstÃ¶rungsprogramm fÃ¼r die Hausarztpraxen'.

Die SparplÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) gefÃ¤hrden nach Auffassung der HausÃ¤rzte das geplante PrimÃ¤rversorgungssystem. Der Bundesvorsitzende des HausÃ¤rztinnen- und HausÃ¤rzteverbandes, Markus Blumenthal-Beier, nannte die PlÃ¤ne der Ministerin in der "Rheinischen Post" vom Freitag "vollkommen planlos". Auf der einen Seite sollten die HausÃ¤rzte in Zukunft noch mehr Aufgaben Ã¼bernehmen, "auf der anderen Seite wird genau an dieser Stelle massiv der Rotstift angesetzt".



Auf die EinfÃ¼hrung eines PrimÃ¤rarzt- oder PrimÃ¤rversorgungssystems hatten sich Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Die HausÃ¤rztin oder der Hausarzt soll demnach kÃ¼nftig die erste Anlaufstation fÃ¼r Patienten sein. Ein Facharzt soll erst danach aufgesucht werden kÃ¶nnen. Dies soll Arztbesuche reduzieren und damit Kosten sparen. Ministerin Warken will bis zum Sommer einen ersten Gesetzentwurf dazu vorlegen.



Das Spargesetz sei "nichts anderes als ein ZerstÃ¶rungsprogramm fÃ¼r die Hausarztpraxen", sagte Blumenthal-Beier. FÃ¼r Patientinnen und Patienten wÃ¼rden die PlÃ¤ne bedeuten, dass die hausÃ¤rztliche Versorgung "spÃ¼rbar schlechter" werde.



"Wenn die Ministerin ihr GKV-Spargesetz in dieser Form durchboxt und bei den Hausarztpraxen massiv spart, dann wird das PrimÃ¤rversorgungssystem nicht zu schaffen sein", warnte der HausÃ¤rzte-Verbandschef. "Die Ministerin torpediert ihre eigene Reformagenda. Das ist absolut fahrlÃ¤ssig." Der HausÃ¤rzte-Verband forderte die schwarz-rote Regierungskoalition auf, "diesen Fehler zu korrigieren, bevor es zu spÃ¤t ist".



Auch der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, kritisierte Warkens SparplÃ¤ne und warnte vor einem Scheitern des PrimÃ¤rarztsystems. Es sei ihm "vollkommen schleierhaft", wie ein PrimÃ¤rversorgungssystem aussehen solle vor dem Hintergrund von Warkens GKV-SparplÃ¤nen, sagte Gassen der "Rheinischen Post".Â



SÃ¤mtliche finanzielle Anreize fÃ¼r die niedergelassenen Ã„rzte, Patienten sinnvoll zu steuern, sollten gestrichen werden, kritisierte Gassen. Zugleich fehle der politische Wille, Verbindlichkeiten fÃ¼r Patienten zu schaffen. "Wie kann Politik da ernsthaft erwarten, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen immer noch mehr Arbeit leisten bei noch weniger Geld?"



Die ReformplÃ¤ne der Gesundheitsministerin alarmieren auch Krankenhausbetreiber und Pflegepersonal. In einem offenen Brief an die Bundesregierung, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt, warnen die BetriebsrÃ¤te von mehr als 20 Klinikkonzernen und UniversitÃ¤tskliniken vor gravierenden Folgen fÃ¼r die Pflege, sollten Warkens Einsparungen in der aktuellen Form umgesetzt werden.



"Alle Erfolge der letzten Jahre, das Gesundheitswesen als Arbeitsplatz attraktiver zu machen, drohen zunichte gemacht zu werden", heiÃŸt es in dem Schreiben, das an Gesundheitsministerin Warken sowie an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD), Arbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) und die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen ging.Â



"Die aktuell vorliegenden PlÃ¤ne werden massive Auswirkungen auf die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen haben, die jeden Tag auf Station, in den Funktionsbereichen, in Diagnostik, Therapie, Service, Technik und Verwaltung alles fÃ¼r eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten geben", warnen die BetriebsrÃ¤te. Insgesamt reprÃ¤sentieren die unterzeichnenden BetriebsrÃ¤te demnach rund 323.000 BeschÃ¤ftigte.



Warken will das 2020 eingefÃ¼hrte Pflegebudget deckeln und dafÃ¼r sorgen, dass auch Tarifsteigerungen bei PflegekrÃ¤ften nicht mehr vollstÃ¤ndig refinanziert werden. Tragen mÃ¼ssten die zusÃ¤tzlichen Kosten demnach die KrankenhÃ¤user selbst. Bei vielen von ihnen ist die wirtschaftliche Lage allerdings jetzt schon angespannt.



Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi,Frank Werneke, warnte, dass die Lage in der Pflege sich verschlechtern kÃ¶nnte â€“ und einigen Kliniken sogar die SchlieÃŸung drohe. Schon jetzt seien Teams in der Pflege oft unterbesetzt, sagte Werneke den Zeitungen der Funke Mediengruppe. WÃ¼rden Tarifsteigerungen nicht mehr refinanziert, hÃ¤tten die KrankenhÃ¤user keine andere Wahl als Personal abzubauen. FÃ¼r Patienten bedeute das eine schlechtere Versorgung und fÃ¼r Pflegende noch mehr Druck und Stress.