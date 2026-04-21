Aufnahmezusagen fÃ¼r Afghanen beschÃ¤ftigen zunehmend Karlsruhe

Bundesverfassungsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr der von der Bundesregierung widerrufenen Aufnahmezusagen fÃ¼r Schutzsuchende aus Afghanistan beschÃ¤ftigen das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.



Das berichtet die "Neue OsnabrÃ¼cker Zeitung" unter Berufung auf die Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Demnach sind bis zum Stichtag 10. April 2026 "zehn Verfahren bzw. EilantrÃ¤ge beim Bundesverfassungsgericht bekannt".



Gleichzeitig wurde 300 vor allem in Pakistan lebenden Afghanen mit widerrufener Aufnahmezusage in den vergangenen Wochen jegliche UnterstÃ¼tzung durch die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) entzogen. Die Betroffenen wurden aufgefordert, als sicher geltende UnterkÃ¼nfte zu verlassen und nach Afghanistan zurÃ¼ckzukehren oder in ein Drittland weiterzureisen.



"Das Mindeste wÃ¤re es, eine bevorstehende Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten, bevor Betroffene so leichtfertig gefÃ¤hrdet werden", kritisierte die fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Clara BÃ¼nger, das Vorgehen der Bundesregierung.



Sie sagte der noz weiter: "Nach oft jahrelanger UnterstÃ¼tzung hat die Bundesregierung gefÃ¤hrdete Personen einfach vor die TÃ¼r gesetzt und jegliche Hilfe eingestellt. Das ist ein moralisches Versagen erster GÃ¼te." Die Entsendung der Bundeswehr nach Afghanistan sei auch mit den Rechten von Frauen begrÃ¼ndet worden, nun aber liefere "die Bundesregierung besonders gefÃ¤hrdete Frauen, die in ihrer Obhut stehen, den Taliban-Terroristen aus".



Rund 100 Menschen mit widerrufener Aufnahmezusage erklÃ¤rten sich laut Auskunft des Bundesinnenministeriums bis zum 31. MÃ¤rz 2026 bereit, ein UnterstÃ¼tzungsangebot der Bundesregierung zur RÃ¼ckkehr nach Afghanistan anzunehmen. 785 Personen, deren Aufnahmezusage widerrufen wurde, werden noch von der Bundesregierung versorgt. In diesen FÃ¤llen sind Rechtsmittel anhÃ¤ngig, insgesamt laufen zu diesem Personenkreis derzeit etwa 500 Gerichtsverfahren in Deutschland, so die Bundesregierung. "Wenn es darum geht, Wort zu halten, darf die Regierung die Entscheidung nicht den Gerichten Ã¼berlassen", sagte BÃ¼nger. Alle ursprÃ¼nglichen Aufnahmezusagen mÃ¼ssten "schnell und unkompliziert umgesetzt werden".



Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, freiwillige Aufnahmen so weit wie mÃ¶glich zu beenden.

