Merz: Gesetzliche Rente wird kÃ¼nftig nur noch "Basisabsicherung" sein

Bundeskanzler Friedrich Merz

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit Blick auf die geplante Rentenreform zu einem Umdenken bei der Altersvorsorge aufgerufen. 'Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter', sagte Merz.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit Blick auf die geplante Rentenreform zu einem Umdenken bei der Altersvorsorge aufgerufen. "Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter", sagte Merz am Montag beim Empfang zum 75. JubilÃ¤um des deutschen Bankenverbands.Â "Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern."



Es seien zusÃ¤tzlich "kapitalgedeckte Elemente einer betrieblichen und privaten Altersversorgung" nÃ¶tig, sagte der Kanzler. "Und zwar in weit grÃ¶ÃŸerem Umfang, als wir sie gegenwÃ¤rtig weitgehend auf der Basis von Freiwilligkeit haben."



Derzeit berÃ¤t eine von der Regierung eingesetzte Rentenkommission Ã¼ber eine Reform, die das System langfristig auf solide FÃ¼ÃŸe stellen soll. Sie will ihre Empfehlungen im Sommer vorlegen.



Die Bundesregierung setze "alles daran, die strukturellen Verwerfungen, die strukturellen Defizite unseres Landes zu beheben", sagte Merz mit Blick auf die WettbewerbsfÃ¤higkeit, die Senkung der Energiekosten sowie weitere angestrebte Reformen etwa im Bereich der Einkommensteuer und der Krankenversicherung. Die schwarz-rote Koalition habe in knapp einem Jahr "einiges erreicht, aber wir sind weit davon entfernt, dass es genug ist".