Wirtschaft

Kabinett muss Verabschiedung des Heizungsgesetzes wieder verschieben

  • dts - 21. April 2026
Bild vergrößern: Kabinett muss Verabschiedung des Heizungsgesetzes wieder verschieben
Heizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett muss die fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) erneut verschieben.

Das meldet die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise. Demnach gibt es weiterhin keine Einigung auf einen Gesetzentwurf. Unter anderem ist zwischen Union und SPD noch strittig, wie die Heizkosten fÃ¼r Vermieter und Mieter beim Einbau neuer Gas- und Ã–lheizungen verteilt werden sollen, hieÃŸ es.

Man sei nun aber zuversichtlich, dass es bis zum Ende der Woche eine Einigung gebe. Im Februar hatten sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD auf Eckpunkte fÃ¼r das GMG geeinigt. UrsprÃ¼nglich hatte das Kabinett den Gesetzentwurf vor Ostern beschlieÃŸen wollen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesregierung weitet EntlastungsprÃ¤mie aus
    Bundesregierung weitet EntlastungsprÃ¤mie aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung will Arbeitnehmer mit der EntlastungsprÃ¤mie deutlich stÃ¤rker entlasten als bisher geplant. So will die schwarz-rote

    Mehr
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen

    NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Das Einzige, was im deutschen Mittelstand derzeit wÃ¤chst, sind die LÃ¶hne. Das zeigt der Datev-Mittelstandsindex, den die FAZ verÃ¶ffentlicht

    Mehr
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nen

    Mehr
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Ãœber 2.000 Bundeswehr-Auftritte an Schulen im ersten Quartal 2026
    Ãœber 2.000 Bundeswehr-Auftritte an Schulen im ersten Quartal 2026
    Verband will Altersgrenze fÃ¼r Reservisten auf 70 Jahre erhÃ¶hen
    Verband will Altersgrenze fÃ¼r Reservisten auf 70 Jahre erhÃ¶hen
    Spekulation um Aus fÃ¼r Handwerker-Steuerbonus
    Spekulation um Aus fÃ¼r Handwerker-Steuerbonus
    WeiÃŸes Haus: US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer tritt zurÃ¼ck
    WeiÃŸes Haus: US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer tritt zurÃ¼ck
    John Ternus folgt auf Tim Cook als Apple-Chef
    John Ternus folgt auf Tim Cook als Apple-Chef
    Merz: Gesetzliche Rente wird kÃ¼nftig nur noch
    Merz: Gesetzliche Rente wird kÃ¼nftig nur noch "Basisabsicherung" sein

    Top Meldungen

    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich
    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dÃ¼rften sich verzÃ¶gern. Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthin

    Mehr
    Deutliche Schwankungen bei Erzeugerpreisen im MÃ¤rz
    Deutliche Schwankungen bei Erzeugerpreisen im MÃ¤rz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind im MÃ¤rz 2026 um 0,2 Prozent niedriger gewesen als im MÃ¤rz 2025. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts