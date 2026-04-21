Kabinett muss Verabschiedung des Heizungsgesetzes wieder verschieben

Heizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett muss die fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) erneut verschieben.



Das meldet die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf Koalitionskreise. Demnach gibt es weiterhin keine Einigung auf einen Gesetzentwurf. Unter anderem ist zwischen Union und SPD noch strittig, wie die Heizkosten fÃ¼r Vermieter und Mieter beim Einbau neuer Gas- und Ã–lheizungen verteilt werden sollen, hieÃŸ es.



Man sei nun aber zuversichtlich, dass es bis zum Ende der Woche eine Einigung gebe. Im Februar hatten sich die Fraktionsspitzen von Union und SPD auf Eckpunkte fÃ¼r das GMG geeinigt. UrsprÃ¼nglich hatte das Kabinett den Gesetzentwurf vor Ostern beschlieÃŸen wollen.

