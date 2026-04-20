Wirtschaft

Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen

  • dts - 20. April 2026, 16:57 Uhr
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BÃ¼ros (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Das Einzige, was im deutschen Mittelstand derzeit wÃ¤chst, sind die LÃ¶hne.

Das zeigt der Datev-Mittelstandsindex, den die FAZ verÃ¶ffentlicht (Dienstagsausgabe). Danach sind die LÃ¶hne der kleinen und mittelgroÃŸen Unternehmen (KMU) branchenÃ¼bergreifend um 6,5 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat gestiegen. DemgegenÃ¼ber stagnierte der Umsatz der Unternehmen mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat faktisch. Die BeschÃ¤ftigung im Mittelstand ging leicht um 0,2 Prozent zurÃ¼ck.

Damit dauern die Trendentwicklungen der vergangenen Jahre an: steigende LÃ¶hne, ein Umsatz, der nicht vom Fleck kommt, und eine BeschÃ¤ftigung, die seit 2023 fast Monat fÃ¼r Monat ein klein wenig schrumpft. "Das ist keine Erholung, sondern Stillstand unter Druck", kommentierte Robert Mayr, der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Datev-Genossenschaft, mit Verweis auf die steigenden LÃ¶hne bei einer stockenden Umsatzentwicklung.

Besonders stark stiegen die LÃ¶hne im MÃ¤rz im Baugewerbe um 7,9 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat, wÃ¤hrend die BeschÃ¤ftigung in der Branche um 1,8 Prozent zurÃ¼ckging. Im verarbeitenden Gewerbe sank die BeschÃ¤ftigung um 1,4 Prozent, bei einem Lohnzuwachs von durchschnittlich 6,4 Prozent. Im Gastgewerbe sank die BeschÃ¤ftigung um 1,1 Prozent.

Am Jahresbeginn deutete der Umsatzindex auf eine gewisse Belebung im Mittelstand hin, erklÃ¤rte Datev-Chefvolkswirt Timm BÃ¶nke und verwies auf die Logistikbranche, die als FrÃ¼hindikator der Konjunktur gilt. Die staatliche Nachfrage nach Infrastruktur- und RÃ¼stungsgÃ¼tern griff offenbar auch auf Zulieferer im Mittelstand Ã¼ber. "Diese Belebung der Logistik im Mittelstand ist im MÃ¤rz abgebrochen", sagte BÃ¶nke.

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