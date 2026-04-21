Ethikrat-Chef fordert Ende der Strafbarkeit von Schwarzfahren

Fahrgast stempelt Fahrkarte ab (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Helmut Frister, hat sich deutlich fÃ¼r eine Entkriminalisierung von Schwarzfahrern ausgesprochen.



"Nur was sozialethisch als besonders verwerflich gilt, sollte bestraft werden. Das schlichte Schwarzfahren ohne Ãœberwindung von ZugangsbeschrÃ¤nkungen gehÃ¶rt nicht dazu", sagte Frister im GesprÃ¤ch mit der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). Der Ultima-Ratio-Funktion des Strafrechts werde das Gesetz gegen Schwarzfahrer nicht gerecht.



Nach Ansicht des Strafrechtlers mÃ¼sse das Gesetz entsprechend geÃ¤ndert werden. "Die Ãœberlastung der Justiz mit diesen Bagatelldelikten ist unnÃ¶tig", sagte der Rechtswissenschaftler der noz. Jede vierte Ersatzfreiheitsstrafe in Deutschland resultiert laut Frister aus diesem Delikt, wobei diese Haftstrafen den Staat viel Geld kosten und keinen Resozialisierungseffekt erzielen. Er lehne zudem eine Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit ab, da auch diese Ã¼ber eine Erzwingungshaft zum GefÃ¤ngnisaufenthalt fÃ¼hren kÃ¶nne. "Es ist ein zivilrechtliches Unrecht, ein Vertragsbruch. So sollte es auch behandelt werden."



Von einer ersatzlosen Streichung des Paragrafen 265a halte er jedoch nichts. Schwarzfahren im Fernverkehr etwa kÃ¶nnte durchaus strafwÃ¼rdig bleiben. Nach noz-Recherchen betraf 2024 jede achte Anzeige wegen BefÃ¶rderungserschleichung Schwarzfahrten im Fernverkehr.

