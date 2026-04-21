Politik

Petersberger Klimadialog berÃ¤t Ã¼ber Energiewende und Klimafinanzierung

  • AFP - 21. April 2026, 04:01 Uhr
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Wind- und Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen
Bild: AFP

Zum Petersberger Klimadialog werden ab Dienstagmorgen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten in Berlin erwartet. Die Beratungen dienen der Vorbereitung der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz im November im tÃ¼rkischen Antalya.

Zum Petersberger Klimadialog werden ab Dienstagmorgen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten in Berlin erwartet. Die Beratungen dienen der Vorbereitung der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz im November im tÃ¼rkischen Antalya, die von der TÃ¼rkei in Zusammenarbeit mit Australien ausgerichtet wird. Am Mittwoch wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Rahmen des High-Level-Segments des Klimadialogs sprechen.

Die Beratungen werden durch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sowie die Ressortchefs der TÃ¼rkei und Australiens erÃ¶ffnet. Ein inhaltlicher Schwerpunkt soll der Beitrag der Klimapolitik zu einer sicheren Energieversorgung sein. Konkret geht es um die Elektrifizierung von Wirtschaft, Verkehr und WÃ¤rmeerzeugung sowie den Ausbau erneuerbarer Energien als Ersatz fÃ¼r Kohle, Ã–l und Gas. Weiteres Thema ist die internationale Klimafinanzierung.

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