Petersberger Klimadialog berÃ¤t Ã¼ber Energiewende und Klimafinanzierung

Wind- und Kohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen

Zum Petersberger Klimadialog werden ab Dienstagmorgen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten in Berlin erwartet. Die Beratungen dienen der Vorbereitung der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz im November im tÃ¼rkischen Antalya.

Zum Petersberger Klimadialog werden ab Dienstagmorgen hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten in Berlin erwartet. Die Beratungen dienen der Vorbereitung der nÃ¤chsten UN-Klimakonferenz im November im tÃ¼rkischen Antalya, die von der TÃ¼rkei in Zusammenarbeit mit Australien ausgerichtet wird. Am Mittwoch wird Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Rahmen des High-Level-Segments des Klimadialogs sprechen.



Die Beratungen werden durch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sowie die Ressortchefs der TÃ¼rkei und Australiens erÃ¶ffnet. Ein inhaltlicher Schwerpunkt soll der Beitrag der Klimapolitik zu einer sicheren Energieversorgung sein. Konkret geht es um die Elektrifizierung von Wirtschaft, Verkehr und WÃ¤rmeerzeugung sowie den Ausbau erneuerbarer Energien als Ersatz fÃ¼r Kohle, Ã–l und Gas. Weiteres Thema ist die internationale Klimafinanzierung.