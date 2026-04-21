Politik

EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Iran-Krieg und die Ukraine

  • AFP - 21. April 2026, 04:01 Uhr
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BundesauÃŸenminister Wadephul letzte Woche in Berlin
Bild: AFP

Die AuÃŸenministerinnen und AuÃŸenminister der EU treffen sich in Luxemburg, um Ã¼ber die Lage im Iran und der Ukraine zu beraten. Der scheidende ungarische AuÃŸenminister Peter Szijjarto wird voraussichtlich nicht an dem Treffen teilnehmen.

Die AuÃŸenministerinnen und AuÃŸenminister der EU treffen sich am Dienstag in Luxemburg, um Ã¼ber den Iran-Krieg und die Lage in der Ukraine zu beraten (10.15 Uhr). Spanien hat zudem angekÃ¼ndigt, bei dem Treffen erneut die AufkÃ¼ndigung des EU-Assoziierungsabkommens mit Israel zur Debatte zu stellen, dem es VerstÃ¶ÃŸe gegen das VÃ¶lkerrecht vorwirft. Der scheidende ungarische AuÃŸenminister Peter Szijjarto wird nicht an dem Treffen teilnehmen.Â 

Szijjartos Fidesz-Partei hatte die Parlamentswahl in Ungarn am 12. April deutlich verloren. Medien hatten zuvor berichtet, der AuÃŸenminister habe seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow wiederholt telefonisch aus BrÃ¼ssel Ã¼ber EU-interne GesprÃ¤che informiert. Die EU hofft, dass die neue Regierung in Budapest die Blockade der Ukraine-Hilfen aufgeben wird.Â 

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