Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X

Musk im November 2025 in Washington

Elon Musk hat einer Vorladung zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung in Frankreich wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X nicht Folge geleistet. Die franzÃ¶sische Staatsanwaltschaft sei 'eine Marionette linker NGOs', erklÃ¤rte Musk.

US-MilliardÃ¤r Elon Musk hat einer Vorladung zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung in Frankreich wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X nicht Folge geleistet. Die franzÃ¶sische Staatsanwaltschaft teilte der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit, sie habe "die Abwesenheit der ersten vorgeladenen Personen zur Kenntnis genommen", ohne Musks Namen zu nennen. Musk erklÃ¤rte spÃ¤ter auf X, die Staatsanwaltschaft sei "eine Marionette linker NGOs".



Die "Anwesenheit oder Abwesenheit" der Geladenen sei "kein Hindernis fÃ¼r die Fortsetzung der Ermittlungen", erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Neben Musk war auch die ehemalige X-Chefin Linda Yaccarino zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung vorgeladen. Beide seien "in ihrer Eigenschaft als faktische und rechtliche Leiter der Plattform X zum Zeitpunkt der Tat" ins Visier genommen worden, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Die X-Chefin war im vergangenen Juli nach zwei Jahren an der Spitze des Unternehmens als CEO zurÃ¼ckgetreten.



Musk sollte am Montag im Rahmen einer freiwilligen AnhÃ¶rung zu Kritik an seinem Onlinedienst X befragt werden. Dabei geht es unter anderem um den KI-Chatbot Grok, mit dessen Hilfe pornografische Bilder von realen Menschen erstellt werden kÃ¶nnen - auch kinderpornografische Darstellungen. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschrÃ¤nkt.



Die polizeilichen Ermittlungen in Frankreich umfassen nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem VorwÃ¼rfe der Beihilfe zum Besitz kinderpornographischer Darstellungen, der Verletzung des Rechts am eigenen Bild, der Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Datendiebstahls. Die Untersuchungen gehen auf Beschwerden Ã¼ber den X-Algorithmus im Januar 2025 zurÃ¼ck. Sie wurden seitdem auf weitere VorwÃ¼rfe ausgeweitet, etwa die Verbreitung von Holocaust-Leugnung und sexuellen Deepfake-Inhalten Ã¼ber Grok und X.



Mitte MÃ¤rz hatte der US-MilliardÃ¤r franzÃ¶sische Richter im Zusammenhang mit den Ermittlungen als "geistig zurÃ¼ckgeblieben" bezeichnet. Kurz zuvor waren BÃ¼ros des Onlinedienstes in Paris durchsucht worden.



Kurz vor der geplanten AnhÃ¶rung sprang Telegram-GrÃ¼nder Pawel Durow Musk zur Seite. In einem auf X und im Nachrichtendienst Telegram verbreiteten Text erklÃ¤rte Durow, Frankreich nutze strafrechtliche Ermittlungen, "um die Meinungsfreiheit und persÃ¶nliche Ã„uÃŸerungen zu unterdrÃ¼cken".Â Er sei "stolz, an der Seite von Elon Musk und anderer zu stehen", die von einer "Kampagne gegen die Freiheit im Internet" betroffen seien, schrieb Durow weiter. Auch er selbst sei "Gegenstand einer Ã¤hnlichen Untersuchung" in Frankreich.