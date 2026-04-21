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Diplomatenkreise: EU plant GesprÃ¤che mit Taliban Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan

  • AFP - 21. April 2026, 06:00 Uhr
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EU-Flaggen in BrÃ¼ssel
Bild: AFP

In den kommenden Wochen sind in BrÃ¼ssel nach Angaben aus Diplomatenkreisen GesprÃ¤che zwischen Vertretern der radikalislamischen Taliban-Regierung in Afghanistan und der EU Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan geplant.

In den kommenden Wochen sind in BrÃ¼ssel nach Angaben aus Diplomatenkreisen GesprÃ¤che zwischen Vertretern der radikalislamischen Taliban-Regierung in Afghanistan und der EU Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan geplant. "Die Idee ist, sie noch vor dem Sommer einzuladen", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Diplomatenkreisen. Die Taliban Delegation werde ein "technisches" Team sein, hieÃŸ es weiter.

Der Besuch der Taliban-Vertreter, der von der EuropÃ¤ischen Kommission und mehreren Mitgliedstaaten koordiniert wird, folgt auf zwei Reisen europÃ¤ischer Vertreter nach Afghanistan zu Sondierungen Ã¼ber mÃ¶gliche Abschiebungen von Afghaninnen und Afghanen aus der EU in ihr Heimatland.Â EuropÃ¤ische Vertreter sammelten nun "Informationen Ã¼ber FlÃ¼ge, Ã¼ber die KapazitÃ¤t des Flughafens in Kabul, sie sprechen mit den Taliban darÃ¼ber, was mit den zurÃ¼ckgeschickten Personen passieren wÃ¼rde", verlautete aus an den GesprÃ¤chen beteiligten Kreisen. Die EU-Kommission hat den Taliban-BehÃ¶rden bislang keine offizielle Einladung geschickt.

Die geplanten Abschiebungen haben zahlreiche Bedenken ausgelÃ¶st. Menschenrechtsorganisationen zufolge steckt Afghanistan mitten in einer humanitÃ¤ren Krise, verschÃ¤rft durch DÃ¼rre und drastische KÃ¼rzungen bei der Auslandshilfe. Zudem erkennt die EU die Taliban-BehÃ¶rden nicht offiziell an.

Nach jahrelanger westlicher MilitÃ¤rprÃ¤senz hatten die radikalislamischen Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan zurÃ¼ckerobert und ein sogenanntes islamisches Emirat ausgerufen. Seither setzen sie ihre strenge Auslegung des Islam mit drakonischen Gesetzen durch.

Rund 20 EU-Staaten streben nichtsdestotrotz Abschiebungen nach Afghanistan an. In Deutschland wurden seit 2024 bereits mehr also 100 Afghanen abgeschoben, obwohl die Bundesregierung die Taliban nicht als rechtmÃ¤ÃŸige afghanische Regierung anerkennt. Nach Abschluss einer Vereinbarung mit der Taliban-Regierung waren Ende Februar 20 StraftÃ¤ter nach Afghanistan abgeschoben worden.

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