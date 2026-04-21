Dobrindt schlieÃŸt ErhÃ¶hung von Spitzensteuersatz oder Reichensteuer nicht aus

Dobrindt

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes oder der Reichensteuer nicht ausgeschlossen. Es sei nicht klug, 'das eine oder andere kategorisch auszuschlieÃŸen', sagte Dobrindt.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes oder der Reichensteuer nicht ausgeschlossen. Wer als Koalition in einem "groÃŸen Reformprozess" erfolgreich sein wolle, mÃ¼sse bereit sein, "aus eingetretenen Pfaden etwas herauszutreten", sagte Dobrindt in einem am Dienstag verÃ¶ffentlichten Podcast des Nachrichtenportals "The Pioneer". "Deswegen ist es jetzt auch nicht klug, das eine oder andere kategorisch auszuschlieÃŸen."



Die angekÃ¼ndigten Reformen wolle die schwarz-rote Koalition "nicht in einem Schritt" umsetzen, sagte der Bundesinnenminister. DafÃ¼r brauche es "mehrere Meilensteine".Â



Union und SPD wollen kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommenssteuer entlasten. "Eine groÃŸe Reform" dazu solle zum 1. Januar 2027 wirksam werden, beschloss der Koalitionsausschuss in der vergangenen Woche. Details der geplanten Reform wurden zunÃ¤chst nicht genannt. Vor allem die SPD, aber auch GrÃ¼ne und Linkspartei pochen darauf, hÃ¶here Einkommen stÃ¤rker in die Pflicht zu nehmen.



In der Debatte um eine 1000-Euro-PrÃ¤mie fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Dienst hofft der CSU-Politiker derweil auf ein baldiges Ergebnis. "Je schneller, umso besser", sagte Dobrindt. Er erwarte, dass es "in KÃ¼rze" eine Entscheidung dazu gebe. Dass die PrÃ¤mie an Beamte ausgezahlt werde, halte er fÃ¼r "reichlich unwahrscheinlich".



Union und SPD hatten im Koalitionsausschuss am 12. April die EntlastungsprÃ¤mie vor dem Hintergrund der hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs beschlossen. Sie war bei vielen Unternehmen auf Kritik gestoÃŸen, die sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage nicht zur Zahlung der PrÃ¤mie imstande sehen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte darauf eine VerlÃ¤ngerung in das kommende Jahr nicht ausgeschlossen.Â