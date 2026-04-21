Politik

US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer gibt RÃ¼cktritt bekannt

  • AFP - 21. April 2026, 07:07 Uhr
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Chavez-DeRemer im September 2025 in Michigan
Bild: AFP

Zum dritten Mal binnen weniger Wochen scheidet eine US-Ministerin aus dem Kabinett von PrÃ¤sident Donald Trump aus: Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer hat ihren RÃ¼cktritt bekanntgegeben. Sie erklÃ¤rte, sie werde zurÃ¼ck in die Privatwirtschaft wechseln.

Zum dritten Mal binnen weniger Wochen scheidet eine US-Ministerin aus dem Kabinett von PrÃ¤sident Donald Trump aus: Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer hat ihren RÃ¼cktritt bekanntgegeben. "Auch wenn meine Zeit im Dienst der Regierung zu Ende geht, bedeutet das nicht, dass ich aufhÃ¶ren werde, fÃ¼r amerikanische Arbeiterinnen und Arbeiter zu kÃ¤mpfen", erklÃ¤rte sie am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Sie fÃ¼gte hinzu, sie werde zurÃ¼ck in die Privatwirtschaft wechseln.

Zuvor hatte der Kommunikationsdirektor des WeiÃŸen Hauses, Steven Cheung, in einem Beitrag im Onlinedienst X die "phÃ¤nomenale" Arbeit der Ministerin gelobt.Â Chavez-DeRemers 13-monatige Amtszeit war allerdings von einer Reihe von Skandalen Ã¼berschattet gewesen. Sie ist die dritte Ministerin, die binnen weniger Wochen die US-Regierung verlÃ¤sst.

Die kommissarische Nachfolge fÃ¼r Chavez-DeRemer soll Cheung zufolge ihr bisheriger Stellvertreter Keith Sonderling antreten. Es war zunÃ¤chst jedoch unklar, wen Trump als permanente Nachfolge im Sinn hat.

Zuletzt hatte Chavez-DeRemer sich RÃ¼cktrittsforderungen ausgesetzt gesehen. Hintergrund sind VorwÃ¼rfe, sie selbst, ihre Mitarbeiter und Mitglieder ihrer Familie hÃ¤tten routinemÃ¤ÃŸig persÃ¶nliche Nachrichten und Bitten an junge Angestellte geschickt.

Die "New York Times" hatte in der vergangenen Woche berichtet, Chavez-DeRemer und ein ehemaliger stellvertretender Stabschef hÃ¤tten Mitarbeiter in Textnachrichten aufgefordert, ihnen bei Dienstreisen des Ministeriums Wein zu bringen. Die Arbeitsministerin habe zudem einige junge Mitarbeiterinnen dazu aufgefordert, ihrem Ehemann und ihrem Vater "Aufmerksamkeit" zu schenken.

Die Nachrichten wurden im Rahmen einer Untersuchung der FÃ¼hrung Chavez-DeRemers gesammelt. Diese war als Reaktion auf eine Beschwerde wegen mutmaÃŸlichen Fehlverhaltens eingeleitet worden. Angestellte beschrieben die Ministerin dabei als von der Arbeit des Ministeriums abgekoppelt. Drei Angestellte reichten auÃŸerdem der "New York Times" zufolge BÃ¼rgerrechtsbeschwerden ein, in denen sie ein feindseliges Arbeitsumfeld schilderten.

Anfang MÃ¤rz hatte Trump die umstrittene Heimatschutzministerin Kristi Noem abberufen. Noem war nach der TÃ¶tung von zwei US-BÃ¼rgern durch BundeseinsatzkrÃ¤fte in Minneapolis massiv unter Druck geraten.Â 

Knapp einen Monat spÃ¤ter musste die im Skandal um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein in die Kritik geratene Justizministerin Pam Bondi ihren Posten rÃ¤umen.Â Berichten zufolge war Bondi bei Trump unter anderem wegen ihres Umgangs mit den Epstein-Akten in Ungnade gefallen. Zudem war der PrÃ¤sident demnach frustriert, weil die Justizministerin nicht hart genug gegen seine Widersacher vorgegangen sei.

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