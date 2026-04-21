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Cannabisplantage mit rund 1100 Pflanzen in Hessen entdeckt - zwei Festnahmen

  • AFP - 21. April 2026, 08:17 Uhr
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Cannabispflanze auf Plantage
Bild: AFP

In Hessen haben Ermittler in einem Haus eine professionelle Plantage mit rund 1100 Cannabispflanzen entdeckt. Ein 34- und ein 48-JÃ¤hriger wurden festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei in Homberg mitteilten.

In Hessen haben Ermittler in einem Haus eine professionelle Plantage mit rund 1100 Cannabispflanzen entdeckt. Ein 34- und ein 48-JÃ¤hriger wurden bei der Durchsuchung des Hauses in Spangenberg festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei in Homberg am Dienstag mitteilten. Beide kamen vor einen Haftrichter und anschlieÃŸend in Untersuchungshaft.

In dem eigens fÃ¼r den Anbau angemieteten Haus entdeckten die Ermittler vergangene Woche rund 1100 Cannabispflanzen in der BlÃ¼tephase sowie etwa acht Kilogramm bereits verkaufsfertiges Marihuana. Nach EinschÃ¤tzung der Polizei hÃ¤tte die Plantage einen Ertrag von mindestens 110 Kilogramm erzielen kÃ¶nnen.

Die Plantage war auf zwei Etagen mit Lampen, HeizlÃ¼ftern, Ventilatoren und einer LÃ¼ftungsanlage ausgestattet. Zudem seien Strom und Wasser unbefugt entnommen worden. Gegen die MÃ¤nner wird wegen des Verdachts des Drogenanbaus sowie Drogenhandels in nicht geringer Menge ermittelt.

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