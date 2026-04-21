Wirtschaft

Japan lockert historisches Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen

  • AFP - 21. April 2026, 08:54 Uhr
Bild vergrößern: Japan lockert historisches Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen
Die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi
Bild: AFP

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hat Japan sein historisch begrÃ¼ndetes Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen gelockert. Die Neuregelung bedeutet fÃ¼r das Land eine Zeitenwende.

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hat Japan sein historisch begrÃ¼ndetes Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen gelockert.Â Eine entsprechende Ã„nderung wurde vom Kabinett und dem Nationalen Sicherheitsrat genehmigt, sagte Regierungssprecher Minoru Kihara am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Tokio. MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi erklÃ¤rte im Onlinedienst X, dass nun der Export "jeglicher VerteidigungsausrÃ¼stung" mÃ¶glich werde.

Japan hatte Exporte bisher auf AusrÃ¼stung fÃ¼r Such- und RettungseinsÃ¤tze, fÃ¼r den militÃ¤rischen Transport, die MinenrÃ¤umung und Ãœberwachungsaufgaben beschrÃ¤nkt. Die Neuregelung bedeutet fÃ¼r das Land eine Zeitenwende, mit der Tokio erklÃ¤rtermaÃŸen internationale MÃ¤rkte erobern und so die Wirtschaft ankurbeln will. AuÃŸerdem will das Land den AktivitÃ¤ten Chinas, Russlands und Nordkoreas in der Region etwas entgegensetzen.Â 

Die Ã„nderung diene "der Sicherheit in der Region", sagte Regierungssprecher Kihara dazu, der frÃ¼her japanischer Verteidigungsminister war. "Heutzutage kann keine Nation ihren eigenen Frieden und ihre Sicherheit allein gewÃ¤hrleisten", fÃ¼gte er hinzu.

Die Neuregelung ist nicht unumstritten. Kritiker werfen der Regierung vor, die lange Geschichte des Pazifismus zu untergraben. MinisterprÃ¤sidentin Takaichi hatte bereits kurz nach ihrem Amtsantritt im Februar eine Neuordnung der Verteidigungspolitik angekÃ¼ndigt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Commerzbank wirft Unicredit
    Commerzbank wirft Unicredit "feindliche Taktik" und "irrefÃ¼hrende Darstellung" vor

    Im Ringen um eine Ãœbernahme der Commerzbank durch die italienische Unicredit hat sich der Ton deutlich verschÃ¤rft. Die deutsche Bank warf den Italienern am Montagabend eine

    Mehr
    Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Unternehmen Anthropic
    Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Unternehmen Anthropic

    Der US-Konzern Amazon hat am Montag weitere Investitionen in HÃ¶he von fÃ¼nf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) in das US-Unternehmen fÃ¼r kÃ¼nstliche Intelligenz (KI),

    Mehr
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle

    Die US-BehÃ¶rden haben das RÃ¼ckzahlungsverfahren fÃ¼r die vor zwei Monaten vom Obersten Gerichtshof als illegal eingestuften ZÃ¶lle gestartet. ZunÃ¤chst kÃ¶nnen jene

    Mehr
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Umfrage zeigt steigende App-Nutzung auf Smartphones
    Umfrage zeigt steigende App-Nutzung auf Smartphones
    Wal-Drama in der Ostsee zieht sich hin: Tier liegt weiterhin fest
    Wal-Drama in der Ostsee zieht sich hin: Tier liegt weiterhin fest
    SPD weist VorstoÃŸ von Merz nach massiven Einschnitten bei der Rente zurÃ¼ck
    SPD weist VorstoÃŸ von Merz nach massiven Einschnitten bei der Rente zurÃ¼ck
    Vor Klimadialog: Schneider sieht in Energiekrise Chance fÃ¼r mehr Klimaschutz
    Vor Klimadialog: Schneider sieht in Energiekrise Chance fÃ¼r mehr Klimaschutz
    Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen
    Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen
    Cannabisplantage mit rund 1100 Pflanzen in Hessen entdeckt - zwei Festnahmen
    Cannabisplantage mit rund 1100 Pflanzen in Hessen entdeckt - zwei Festnahmen

    Top Meldungen

    Verbraucherzentrale warnt vor mÃ¶glichem Heiz-Schock im Winter
    Verbraucherzentrale warnt vor mÃ¶glichem Heiz-Schock im Winter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts fast leerer Gasspeicher und voraussichtlich ausbleibender Preissenkungen im Sommer warnt der Verbraucherzentralen-Bundesverband (VZBV)

    Mehr
    Fraport hÃ¤lt an Passagierziel fÃ¼r Frankfurter Flughafen fest
    Fraport hÃ¤lt an Passagierziel fÃ¼r Frankfurter Flughafen fest

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Fraport-Konzern geht trotz des Iran-Kriegs davon aus, am Frankfurter Flughafen sein Jahresziel von 65 bis 66 Millionen

    Mehr
    VerbraucherschÃ¼tzer fordern Direktzahlungen und Ãœbergewinnsteuer
    VerbraucherschÃ¼tzer fordern Direktzahlungen und Ãœbergewinnsteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung des Tankrabatts kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) die Steuersenkung fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts