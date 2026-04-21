Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hat Japan sein historisch begrÃ¼ndetes Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen gelockert.Â Eine entsprechende Ã„nderung wurde vom Kabinett und dem Nationalen Sicherheitsrat genehmigt, sagte Regierungssprecher Minoru Kihara am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Tokio. MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi erklÃ¤rte im Onlinedienst X, dass nun der Export "jeglicher VerteidigungsausrÃ¼stung" mÃ¶glich werde.
Japan hatte Exporte bisher auf AusrÃ¼stung fÃ¼r Such- und RettungseinsÃ¤tze, fÃ¼r den militÃ¤rischen Transport, die MinenrÃ¤umung und Ãœberwachungsaufgaben beschrÃ¤nkt. Die Neuregelung bedeutet fÃ¼r das Land eine Zeitenwende, mit der Tokio erklÃ¤rtermaÃŸen internationale MÃ¤rkte erobern und so die Wirtschaft ankurbeln will. AuÃŸerdem will das Land den AktivitÃ¤ten Chinas, Russlands und Nordkoreas in der Region etwas entgegensetzen.Â
Die Ã„nderung diene "der Sicherheit in der Region", sagte Regierungssprecher Kihara dazu, der frÃ¼her japanischer Verteidigungsminister war. "Heutzutage kann keine Nation ihren eigenen Frieden und ihre Sicherheit allein gewÃ¤hrleisten", fÃ¼gte er hinzu.
Die Neuregelung ist nicht unumstritten. Kritiker werfen der Regierung vor, die lange Geschichte des Pazifismus zu untergraben. MinisterprÃ¤sidentin Takaichi hatte bereits kurz nach ihrem Amtsantritt im Februar eine Neuordnung der Verteidigungspolitik angekÃ¼ndigt.
Wirtschaft
Japan lockert historisches Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen
- AFP - 21. April 2026, 08:54 Uhr
Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hat Japan sein historisch begrÃ¼ndetes Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen gelockert. Die Neuregelung bedeutet fÃ¼r das Land eine Zeitenwende.
Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg hat Japan sein historisch begrÃ¼ndetes Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen gelockert.Â Eine entsprechende Ã„nderung wurde vom Kabinett und dem Nationalen Sicherheitsrat genehmigt, sagte Regierungssprecher Minoru Kihara am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Tokio. MinisterprÃ¤sidentin Sanae Takaichi erklÃ¤rte im Onlinedienst X, dass nun der Export "jeglicher VerteidigungsausrÃ¼stung" mÃ¶glich werde.
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