ADAC: Ã–sterreich-Modell lÃ¤sst Kraftstoffpreise steigen

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Seit der EinfÃ¼hrung des Ã–sterreich-Modells an den deutschen Tankstellen am 1. April 2026 ist das Niveau der Kraftstoffpreise im Vergleich zur Zeit vor der neuen Regelung gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des ADAC, die am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde.



So ergibt ein Vergleich des Ã–lpreises und des Euro-Dollar-Wechselkurses im MÃ¤rz bei der bisherigen, freien Preisgestaltung mit dem April und dem jetzt geltenden Ã–sterreich-Modell, dass das grundsÃ¤tzliche Preisniveau deutlich hÃ¶her liegt. Die MineralÃ¶lkonzerne preisen mit der einmaligen ErhÃ¶hung um 12 Uhr einen hohen Risikoaufschlag ein, der im Tagesverlauf nur langsam abgebaut wird. Auch die ZeitrÃ¤ume, in denen man unterhalb des Tagesdurchschnitts tanken kann, sind im Vergleich zum freien Preismodell kÃ¼rzer geworden. Autofahrer konnten somit im alten Modell ebenfalls gut planen, aber im Durchschnitt vor allem gÃ¼nstiger tanken.



Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel steigen dem Modell zufolge insbesondere um 12 Uhr stark an, wobei ein Liter Super E10 im Schnitt um gut neun Cent und Diesel um 10,5 Cent teurer wird. Die Preise sinken danach bis zum frÃ¼hen Abend langsam ab und bleiben bis zum nÃ¤chsten Morgen relativ stabil. Ab 6 Uhr kann man unterhalb des Tagesdurchschnitts tanken, ab ca. 10 Uhr liegt der Preis etwa zwei Cent unter dem Tagesdurchschnitt. Kurz vor 12 Uhr, wenn die Preise um 2,7 Cent unterhalb des Mittelwertes liegen, ist der gÃ¼nstigste Tankzeitpunkt des Tages erreicht. Um 12 Uhr findet der tÃ¤gliche einmalige Preisanstieg erneut statt.

