Wirtschaft

ADAC: Ã–sterreich-Modell lÃ¤sst Kraftstoffpreise steigen

  • dts - 21. April 2026, 10:58 Uhr
Bild vergrößern: ADAC: Ã–sterreich-Modell lÃ¤sst Kraftstoffpreise steigen
Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Seit der EinfÃ¼hrung des Ã–sterreich-Modells an den deutschen Tankstellen am 1. April 2026 ist das Niveau der Kraftstoffpreise im Vergleich zur Zeit vor der neuen Regelung gestiegen. Das zeigt eine Auswertung des ADAC, die am Dienstag verÃ¶ffentlicht wurde.

So ergibt ein Vergleich des Ã–lpreises und des Euro-Dollar-Wechselkurses im MÃ¤rz bei der bisherigen, freien Preisgestaltung mit dem April und dem jetzt geltenden Ã–sterreich-Modell, dass das grundsÃ¤tzliche Preisniveau deutlich hÃ¶her liegt. Die MineralÃ¶lkonzerne preisen mit der einmaligen ErhÃ¶hung um 12 Uhr einen hohen Risikoaufschlag ein, der im Tagesverlauf nur langsam abgebaut wird. Auch die ZeitrÃ¤ume, in denen man unterhalb des Tagesdurchschnitts tanken kann, sind im Vergleich zum freien Preismodell kÃ¼rzer geworden. Autofahrer konnten somit im alten Modell ebenfalls gut planen, aber im Durchschnitt vor allem gÃ¼nstiger tanken.

Die Preise fÃ¼r Benzin und Diesel steigen dem Modell zufolge insbesondere um 12 Uhr stark an, wobei ein Liter Super E10 im Schnitt um gut neun Cent und Diesel um 10,5 Cent teurer wird. Die Preise sinken danach bis zum frÃ¼hen Abend langsam ab und bleiben bis zum nÃ¤chsten Morgen relativ stabil. Ab 6 Uhr kann man unterhalb des Tagesdurchschnitts tanken, ab ca. 10 Uhr liegt der Preis etwa zwei Cent unter dem Tagesdurchschnitt. Kurz vor 12 Uhr, wenn die Preise um 2,7 Cent unterhalb des Mittelwertes liegen, ist der gÃ¼nstigste Tankzeitpunkt des Tages erreicht. Um 12 Uhr findet der tÃ¤gliche einmalige Preisanstieg erneut statt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Studie: EU-FÃ¶rderung stÃ¤rkt Wachstum in strukturschwachen Regionen
    Studie: EU-FÃ¶rderung stÃ¤rkt Wachstum in strukturschwachen Regionen

    Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Die StrukturfÃ¶rdermittel der EU haben geholfen, in strukturschwachen Regionen das Wachstum zu fÃ¶rdern. Das ergab eine neue Studie der Dresdner

    Mehr
    ZEW-Konjunkturerwartungen verschlechtern sich weiter
    ZEW-Konjunkturerwartungen verschlechtern sich weiter

    Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom April 2026 weiter verschlechtert. Sie liegen mit -17,2 ZÃ¤hlern um

    Mehr
    Gewerkschaft: 110 hungerstreikende Minenarbeiter in Ankara verhaftet
    Gewerkschaft: 110 hungerstreikende Minenarbeiter in Ankara verhaftet

    In der TÃ¼rkei sind 110 Minenarbeiter 200 Kilometer in die Hauptstadt Ankara gewandert, um dort einen Hungerstreik wegen unbezahlter GehÃ¤lter vor dem Energieministerium zu

    Mehr
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    Japan lockert historisches Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen
    Japan lockert historisches Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen
    Commerzbank wirft Unicredit
    Commerzbank wirft Unicredit "feindliche Taktik" und "irrefÃ¼hrende Darstellung" vor
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Wadephul fordet
    Wadephul fordet "schnellstmÃ¶gliche" AuflÃ¶sung der Blockade bei Ukraine-UnterstÃ¼tzung
    Schneider auf Klimadialog:
    Schneider auf Klimadialog: "Wir mÃ¼ssen einen Schritt zulegen"
    Wadephul mahnt zu Tempo bei Ukraine-Hilfspaket
    Wadephul mahnt zu Tempo bei Ukraine-Hilfspaket
    KZ-Torbogen vor Finanzamt nachgebaut: Generalstaatsanwaltschaft Ã¼bernimmt Fall
    KZ-Torbogen vor Finanzamt nachgebaut: Generalstaatsanwaltschaft Ã¼bernimmt Fall
    EuGH: Ungarisches LGBTQ-Gesetz nicht mit EU-Werten vereinbar
    EuGH: Ungarisches LGBTQ-Gesetz nicht mit EU-Werten vereinbar
    Wiese sieht bei Krisenvorsorge
    Wiese sieht bei Krisenvorsorge "Luft nach oben"

    Top Meldungen

    Schwesig fordert weitere Entlastungen in Ã–lkrise
    Schwesig fordert weitere Entlastungen in Ã–lkrise

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat Forderungen nach einer Sonderkonferenz der LÃ¤nderchefs mit

    Mehr
    Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen
    Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Berufswahl zeigen sich in Deutschland nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das teilte das Statistische

    Mehr
    Verbraucherzentrale warnt vor mÃ¶glichem Heiz-Schock im Winter
    Verbraucherzentrale warnt vor mÃ¶glichem Heiz-Schock im Winter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts fast leerer Gasspeicher und voraussichtlich ausbleibender Preissenkungen im Sommer warnt der Verbraucherzentralen-Bundesverband (VZBV)

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts