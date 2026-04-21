Bei einer Reizgasattacke an einer Schule in Niedersachsen sind mindestens 38 SchÃ¼ler leicht verletzt worden. Unbekannte versprÃ¼hten das Reizgas am Montagmittag innerhalb eines SchulgebÃ¤udes in Brake, wie die Polizei in Delmenhorst am Dienstag mitteilte. Die Betroffenen klagten Ã¼ber Reizungen der Atemwege und Augen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Schule wurde vorsorglich vollstÃ¤ndig evakuiert.Â
Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen KrÃ¤ften im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und sucht Zeugen.
Brennpunkte
38 verletzte SchÃ¼ler bei Reizgasattacke an Schule in Niedersachsen
- AFP - 21. April 2026, 08:10 Uhr
Bei einer Reizgasattacke an einer Schule in Niedersachsen sind mindestens 38 SchÃ¼ler leicht verletzt worden. Unbekannte versprÃ¼hten das Reizgas innerhalb eines SchulgebÃ¤udes in Brake, wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte.
Bei einer Reizgasattacke an einer Schule in Niedersachsen sind mindestens 38 SchÃ¼ler leicht verletzt worden. Unbekannte versprÃ¼hten das Reizgas am Montagmittag innerhalb eines SchulgebÃ¤udes in Brake, wie die Polizei in Delmenhorst am Dienstag mitteilte. Die Betroffenen klagten Ã¼ber Reizungen der Atemwege und Augen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Schule wurde vorsorglich vollstÃ¤ndig evakuiert.Â
Weitere Meldungen
In Hessen haben Ermittler in einem Haus eine professionelle Plantage mit rund 1100 Cannabispflanzen entdeckt. Ein 34- und ein 48-JÃ¤hriger wurden bei der Durchsuchung des HausesMehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen langwierigen Prozess zur Bergung von Uran aus dem Iran angekÃ¼ndigt. Die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im Juni des vergangenen JahresMehr
In den kommenden Wochen sind in BrÃ¼ssel nach Angaben aus Diplomatenkreisen GesprÃ¤che zwischen Vertretern der radikalislamischen Taliban-Regierung in Afghanistan und der EU Ã¼berMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung des Tankrabatts kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) die Steuersenkung fÃ¼rMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett muss die fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) erneut verschieben. Das meldetMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Koalition wird offenbar Ã¼ber eine Abschaffung des Steuerbonus fÃ¼r Handwerkerleistungen nachgedacht. Wie die "Bild"Mehr