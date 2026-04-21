38 verletzte SchÃ¼ler bei Reizgasattacke an Schule in Niedersachsen

Polizeiauto

Bei einer Reizgasattacke an einer Schule in Niedersachsen sind mindestens 38 SchÃ¼ler leicht verletzt worden. Unbekannte versprÃ¼hten das Reizgas innerhalb eines SchulgebÃ¤udes in Brake, wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte.

Bei einer Reizgasattacke an einer Schule in Niedersachsen sind mindestens 38 SchÃ¼ler leicht verletzt worden. Unbekannte versprÃ¼hten das Reizgas am Montagmittag innerhalb eines SchulgebÃ¤udes in Brake, wie die Polizei in Delmenhorst am Dienstag mitteilte. Die Betroffenen klagten Ã¼ber Reizungen der Atemwege und Augen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Schule wurde vorsorglich vollstÃ¤ndig evakuiert.Â



Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen KrÃ¤ften im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und sucht Zeugen.