Brennpunkte

38 verletzte SchÃ¼ler bei Reizgasattacke an Schule in Niedersachsen

  • AFP - 21. April 2026, 08:10 Uhr
Bild vergrößern: 38 verletzte SchÃ¼ler bei Reizgasattacke an Schule in Niedersachsen
Polizeiauto
Bild: AFP

Bei einer Reizgasattacke an einer Schule in Niedersachsen sind mindestens 38 SchÃ¼ler leicht verletzt worden. Unbekannte versprÃ¼hten das Reizgas innerhalb eines SchulgebÃ¤udes in Brake, wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte.

Bei einer Reizgasattacke an einer Schule in Niedersachsen sind mindestens 38 SchÃ¼ler leicht verletzt worden. Unbekannte versprÃ¼hten das Reizgas am Montagmittag innerhalb eines SchulgebÃ¤udes in Brake, wie die Polizei in Delmenhorst am Dienstag mitteilte. Die Betroffenen klagten Ã¼ber Reizungen der Atemwege und Augen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Schule wurde vorsorglich vollstÃ¤ndig evakuiert.Â 

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen KrÃ¤ften im Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung und sucht Zeugen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Cannabisplantage mit rund 1100 Pflanzen in Hessen entdeckt - zwei Festnahmen
    Cannabisplantage mit rund 1100 Pflanzen in Hessen entdeckt - zwei Festnahmen

    In Hessen haben Ermittler in einem Haus eine professionelle Plantage mit rund 1100 Cannabispflanzen entdeckt. Ein 34- und ein 48-JÃ¤hriger wurden bei der Durchsuchung des Hauses

    Mehr
    Trump: Bergung von Uran aus dem Iran wird
    Trump: Bergung von Uran aus dem Iran wird "langer und schwieriger Prozess" sein

    US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen langwierigen Prozess zur Bergung von Uran aus dem Iran angekÃ¼ndigt. Die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im Juni des vergangenen Jahres

    Mehr
    Diplomatenkreise: EU plant GesprÃ¤che mit Taliban Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan
    Diplomatenkreise: EU plant GesprÃ¤che mit Taliban Ã¼ber Abschiebungen nach Afghanistan

    In den kommenden Wochen sind in BrÃ¼ssel nach Angaben aus Diplomatenkreisen GesprÃ¤che zwischen Vertretern der radikalislamischen Taliban-Regierung in Afghanistan und der EU Ã¼ber

    Mehr
    Commerzbank wirft Unicredit
    Commerzbank wirft Unicredit "feindliche Taktik" und "irrefÃ¼hrende Darstellung" vor
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Unternehmen Anthropic
    Amazon investiert weitere Milliarden in KI-Unternehmen Anthropic
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger
    Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen
    Weiter klare Geschlechterunterschiede bei Ausbildungsberufen
    Verbraucherzentrale warnt vor mÃ¶glichem Heiz-Schock im Winter
    Verbraucherzentrale warnt vor mÃ¶glichem Heiz-Schock im Winter
    US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer gibt RÃ¼cktritt bekannt
    US-Arbeitsministerin Chavez-DeRemer gibt RÃ¼cktritt bekannt
    Fraport hÃ¤lt an Passagierziel fÃ¼r Frankfurter Flughafen fest
    Fraport hÃ¤lt an Passagierziel fÃ¼r Frankfurter Flughafen fest
    Dobrindt schlieÃŸt ErhÃ¶hung von Spitzensteuersatz oder Reichensteuer nicht aus
    Dobrindt schlieÃŸt ErhÃ¶hung von Spitzensteuersatz oder Reichensteuer nicht aus
    Mordanklage gegen US-Rapper D4vd nach Fund von zerstÃ¼ckelter MÃ¤dchenleiche
    Mordanklage gegen US-Rapper D4vd nach Fund von zerstÃ¼ckelter MÃ¤dchenleiche

    Top Meldungen

    VerbraucherschÃ¼tzer fordern Direktzahlungen und Ãœbergewinnsteuer
    VerbraucherschÃ¼tzer fordern Direktzahlungen und Ãœbergewinnsteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor der geplanten Verabschiedung des Tankrabatts kritisiert der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) die Steuersenkung fÃ¼r

    Mehr
    Kabinett muss Verabschiedung des Heizungsgesetzes wieder verschieben
    Kabinett muss Verabschiedung des Heizungsgesetzes wieder verschieben

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett muss die fÃ¼r diesen Mittwoch geplante Verabschiedung des GebÃ¤udemodernisierungsgesetzes (GMG) erneut verschieben. Das meldet

    Mehr
    Spekulation um Aus fÃ¼r Handwerker-Steuerbonus
    Spekulation um Aus fÃ¼r Handwerker-Steuerbonus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Koalition wird offenbar Ã¼ber eine Abschaffung des Steuerbonus fÃ¼r Handwerkerleistungen nachgedacht. Wie die "Bild"

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts