SPD weist VorstoÃŸ von Merz nach massiven Einschnitten bei der Rente zurÃ¼ck

Ã„lteres Paar auf einer Bank

Forderungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach drastischen Einschnitten bei der gesetzlichen Rente stoÃŸen beim Koalitionspartner SPD auf Widerstand. 'Auf die gesetzliche Rente muss man sich verlassen kÃ¶nnen', sagte der SPD-Politiker Dirk Wiese.

Forderungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach drastischen Einschnitten bei der gesetzlichen Rente stoÃŸen beim Koalitionspartner SPD auf Widerstand. "Auf die gesetzliche Rente muss man sich verlassen kÃ¶nnen", sagte SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese am Dienstag in der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv. Merz hatte zuvor auf einer Veranstaltung des Deutschen Bankenverbands gesagt, die gesetzliche Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig nicht mehr als eine Basisabsicherung sein.



Die gesetzliche Rentenversicherung sei die Absicherung von vielen Menschen im Land, betonte hingegen Wiese. Viele hÃ¤tten in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, "was sie mit ihrer eigenen HÃ¤nde Arbeit erwirtschaftet haben", stellte der SPD-Politiker klar. "Und das kann nicht nur eine Basisabsicherung sein, sondern auf die gesetzliche Rentenversicherung muss man sich verlassen."



FÃ¼r Reformen zeigte Wiese sich aber offen. So habe die Koalition bereits ein Nachfolgemodell fÃ¼r die bisherige Riesterrente auf den Weg gebracht: "Eine neue private, kapitalgedeckte Altersversicherung, was ein richtiges und wichtiges Modell ist." DarÃ¼ber hinaus kÃ¶nne er sich auch sehr gut vorstellen, die Betriebsrenten noch weiter zu stÃ¤rken und auszubauen.



Der SPD-Politiker forderte aber auch, die Basis derer, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, zu verbreitern. So sei er "sehr dafÃ¼r, dass Bundestagsabgeordnete einzahlen". Mit Blick auf die weiteren Beratungen verwies Wiese auf die eingesetzte Rentenkommission der Koalition. Diese werde am 30. Juni ihre Ergebnisse prÃ¤sentieren. Es sei "gut, diese Kommission jetzt die Arbeit machen zu lassen und sich dann Ã¼ber die Ergebnisse zu beugen", sagte er den Sendern.