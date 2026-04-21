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Trump: Bergung von Uran aus dem Iran wird "langer und schwieriger Prozess" sein

  • AFP - 21. April 2026, 06:58 Uhr
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Trump vergangene Woche in Phoenix
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen langwierigen Prozess zur Bergung von Uran aus dem Iran angekÃ¼ndigt. Die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im Juni des vergangenen Jahres hÃ¤tten eine 'komplette und totale AuslÃ¶schung' dieser Anlagen zur Folge gehabt.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen langwierigen Prozess zur Bergung von Uran aus dem Iran angekÃ¼ndigt. Die US-Angriffe auf iranische Atomanlagen im Juni des vergangenen Jahres hÃ¤tten eine "komplette und totale AuslÃ¶schung" der Atomanlagen zur Folge gehabt, erklÃ¤rte Trump am Montag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social. "Daher wird es ein langer und schwieriger Prozess sein, das wieder auszugraben", fÃ¼gte er mit Blick auf das Uran hinzu.

Trump will das iranische Uran nach einem Friedensabkommen mit dem Iran in die USA bringen. Washington werde Teheran dabei helfen, das angereicherte Uran aus den im vergangenen Juni getroffenen iranischen Atomanlagen zu bergen, erklÃ¤rte Trump vergangene Woche.

Der Iran hatte eine angebliche Bereitschaft zur Ãœbergabe seines angereicherten Urans im Rahmen der Verhandlungen mit den USA am Freitag allerdings dementiert. "Irans angereichertes Uran wird nirgendwohin transferiert", sagte der Sprecher des iranischen AuÃŸenministeriums, Esmail Bakaei.

Die Urananreicherung steht im Zentrum des Streits zwischen den USA und dem Iran. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben. Trump hatte den Ende Februar begonnenen Krieg gegen den Iran unter anderem damit begrÃ¼ndet, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und kÃ¶nne damit "bald" sogar die USA angreifen.

Nach EinschÃ¤tzung der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Zur Herstellung von AtomsprengkÃ¶pfen ist auf 90 Prozent angereichertes Uran nÃ¶tig, zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf 3,67 Prozent ausreichend.

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