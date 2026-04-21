Mordanklage gegen US-Rapper D4vd nach Fund von zerstÃ¼ckelter MÃ¤dchenleiche

D4vd 2023 bei einer Veranstaltung in Hollywood

Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Auto ist der US-Rapper D4vd wegen Mordes angeklagt worden. Er soll zudem Sex mit seinem minderjÃ¤hrigen Opfer gehabt und die Leiche des MÃ¤dchens zerstÃ¼ckelt haben.

Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Auto in Los Angeles ist der US-Rapper D4vd wegen Mordes angeklagt worden. Ein Anwalt des 21-JÃ¤hrigen plÃ¤dierte am Montag bei einer kurzen Gerichtsverhandlung in Los Angeles in seinem Namen auf nicht schuldig. Neben Mord wird dem Musiker laut Staatsanwalt Nathan Hochman unter anderem vorgeworfen, Sex mit seinem minderjÃ¤hrigen Opfer gehabt und die Leiche des MÃ¤dchens zerstÃ¼ckelt zu haben.



Im September war die verweste Leiche von Celeste Rivas Hernandez im Kofferraum eines verlassenen Autos in den Hollywood Hills entdeckt worden, einem schicken Stadtteil von Los Angeles. Den ErmittlungsbehÃ¶rden zufolge war das MÃ¤dchen verschwunden, als es 13 Jahre alt war - die Leiche wurde wenige Tage vor Celestes 15. Geburtstag gefunden.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem Musiker, der mit bÃ¼rgerlichem Namen David Anthony Burke heiÃŸt, vor, mutmaÃŸlich wiederholt sexuelle Handlungen an Celeste vorgenommen zu haben. "Als sie drohte, sein kriminelles Verhalten aufzudecken und seine Musikkarriere zu ruinieren, soll Burke sie ermordet, ihre Leiche zerstÃ¼ckelt und in zwei SÃ¤cke gestopft haben", die er im Kofferraum seines Autos verstaut habe, sagte Staatsanwalt Hochman. Er sprach von einem "schrecklichen und grausamen Mord".



D4vd war 2022 mit dem Tiktok-Hit "Romantic Homicide" bekannt geworden. Er befand sich auf einer Tournee, als die Ermittler zu dem Auto gerufen wurden, nachdem sich Nachbarn Ã¼ber einen Geruch aus dem Fahrzeug beschwert hatten. Dem Rapper droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Aussicht auf Begnadigung.Â



Burke soll am Donnerstag erneut vor Gericht erscheinen. Er befindet sich weiterhin in Haft. Seine AnwÃ¤lte hatten in der vergangenen Woche bestritten, dass Burke das MÃ¤dchen getÃ¶tet habe.Â



Celestes Mutter hatte Reportern gesagt, dass ihre Tochter einen Freund namens David hatte. Videos zeigten Burke mit einer TÃ¤towierung an einem Finger, die die Gerichtsmedizin von Los Angeles auch einem Finger des jungen MÃ¤dchens festgestellt hatte.