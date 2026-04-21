Verband will Altersgrenze fÃ¼r Reservisten auf 70 Jahre erhÃ¶hen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue PrÃ¤sident des Reservistenverbandes, Bastian Ernst, fordert, die Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre zu erhÃ¶hen. "Wir sollten die Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre erhÃ¶hen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
"Das macht unserer Meinung nach in vielerlei Hinsicht Sinn. Das Renteneintrittsalter steigt ja auch sonst. Die Leute bleiben lÃ¤nger fit. Wir sollten diese Ressourcen von Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung nicht verschwenden. Und wenn wir auf Seite der Jungen ein Nachwuchsproblem beklagen, dann sollten wir an der anderen Seite der Alterspyramide ebenfalls nachbessern. Das sollte im ReservestÃ¤rkungsgesetz verankert sein."
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will am Mittwoch eine Strategie der Reserve prÃ¤sentieren und noch im Sommer das ReservestÃ¤rkungsgesetz vorlegen.
Ernst sagte weiter: "Wir mÃ¼ssen das Prinzip der Freiwilligkeit auf Seiten der Arbeitgeber aufheben. Sie sollten kein Einspruchsrecht haben, wenn Reservisten zu Ãœbungen eingezogen werden sollen. Die Reservisten selbst sollten wir aber nicht zwingen." In jedem Fall sei eine Planung vonnÃ¶ten, mit wie vielen Reservisten pro Jahr Ãœbungen stattfinden sollten. Dann kÃ¶nnten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf einstellen.
Der VerbandsprÃ¤sident, der erst am 11. April gewÃ¤hlt wurde, plÃ¤dierte schlieÃŸlich dafÃ¼r, die Reservisten adÃ¤quat auszustatten und sinnvolle ÃœbungsmÃ¶glichkeiten zu schaffen. "Wenn wir beim Personal den groÃŸen Wurf wollen, dann mÃ¼ssen wir hier besser planen", sagte er.
Auf die Frage, wie viele Reservisten es gebe, antwortete Ernst: "Das weiÃŸ das Verteidigungsministerium nicht genau und ist auch gar nicht so einfach festzustellen. Bekannt ist, dass acht bis neun Millionen Menschen bei der Bundeswehr gedient haben. Bekannt ist auch, dass rund 60.000 Reservisten beordert, also von der Bundeswehr fest eingeplant und damit schnell verfÃ¼gbar sind. Diese Zahl soll laut Wehrdienstmodernisierungsgesetz bis 2035 auf 200.000 steigen. Und schlieÃŸlich kennen wir die Zahl der Mitglieder in unserem Verband. Das sind etwa 110.000. WÃ¤hrend der Coronakrise waren zwischen 10.000 und 15.000 Reservisten im Einsatz. Aufgabe der neuen Wehrerfassung wird es jetzt sein, die Zahl genau zu erfassen."
Brennpunkte
Verband will Altersgrenze fÃ¼r Reservisten auf 70 Jahre erhÃ¶hen
- dts - 21. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue PrÃ¤sident des Reservistenverbandes, Bastian Ernst, fordert, die Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre zu erhÃ¶hen. "Wir sollten die Altersgrenze fÃ¼r Reservisten von 65 auf 70 Jahre erhÃ¶hen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
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