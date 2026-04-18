Arbeiter-Samariter-Bund warnt vor "Demontage des Sozialstaates"

ASB (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die GrÃ¼nen haben Ãœberlegungen von Bund, LÃ¤ndern und kommunalen SpitzenverbÃ¤nden zu KÃ¼rzungen in der Kinder- und Jugendhilfe scharf verurteilt. "Was hier als `Effizienzsteigerung` verkauft wird, ist in Wahrheit eine Demontage des Sozialstaates", sagte ASB-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Uwe Martin FichtmÃ¼ller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Soziale Gerechtigkeit ist keine Verhandlungsmasse - sie ist das Fundament unseres Zusammenlebens."



Bei der geplanten Streichung individueller Schulbegleitung fÃ¼r Kinder mit Behinderungen warnte der ASB vor hohen Folgekosten und VerstÃ¶ÃŸen gegen die UN-Behindertenrechtskonvention. Ohne individuelle UnterstÃ¼tzung drohten langfristige Benachteiligungen "genau fÃ¼r diejenigen, die auf UnterstÃ¼tzung angewiesen sind", so FichtmÃ¼ller.



Die GrÃ¼nen-Parteichefin Franziska Brantner kritisierte insbesondere die vorgeschlagene Verschiebung des Ganztagsanspruchs. "Das trifft ausgerechnet die Familien, die auf verlÃ¤ssliche Betreuung angewiesen sind. Das ist sozialpolitisch kurzsichtig und wirtschaftlich falsch", sagte sie den Funke-Zeitungen.



Der Vorschlag zur KÃ¼rzung des Unterhaltsvorschusses fÃ¼r Alleinerziehende lieÃŸe diejenigen im Stich, "die ohnehin jeden Euro zweimal umdrehen mÃ¼ssen", so Brantner. Die Finanznot der Kommunen rechtfertige das nicht. "Die Antwort darauf kann nicht sein, die SchwÃ¤chsten gegeneinander auszuspielen."



Hintergrund ist ein internes Arbeitspapier von Bund, LÃ¤ndern und kommunalen SpitzenverbÃ¤nden, welches der ParitÃ¤tische Wohlfahrtsverband verÃ¶ffentlicht hatte. Es zeigt PlÃ¤ne fÃ¼r KÃ¼rzungen von ungefÃ¤hr 8,6 Milliarden Euro.

