Finanzen

SPD will im Rahmen des Sparpakets Kassenzahl senken

  • dts - 18. April 2026
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Christos Pantazis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD will im Rahmen des Sparpakets fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung auch die Zahl der Kassen senken. "Wir benÃ¶tigen keine 93 gesetzlichen Krankenkassen", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben).

"Weniger Kassen bedeuten weniger Doppelstrukturen, mehr Effizienz und eine schlankere Verwaltung - das ist ordnungspolitisch sinnvoll und gesundheitspolitisch geboten", argumentierte er. "Die deutliche Reduzierung der Kassenzahl ist richtig und Ã¼berfÃ¤llig."

Allerdings sei das zwar ein wichtiger Schritt, aber nur ein Teil der LÃ¶sung. "Die finanziellen Herausforderungen der gesetzlichen Krankenversicherung lÃ¶sen wir damit nicht", so Pantazis.

Der eigentliche Ausgabendruck entstehe in den verschiedenen Bereichen der Versorgung, nicht in der Verwaltung. Es mÃ¼sse nun darum gehen, die Treiber der Ausgabendynamik anzugehen und Effizienzpotenziale zu heben, sagte der SPD-Politiker. "Nur mit diesem Gesamtansatz wird es gelingen, die gesetzliche Krankenversicherung nachhaltig zu stabilisieren - finanziell wie strukturell."

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat aktuell keine PlÃ¤ne, die Zahl der Kassen zu reduzieren. Sie hatte den Zeitungen gesagt: "Das ist eine strukturelle Frage, die nicht kurzfristig geklÃ¤rt werden kann." Es seien auch nicht alle Krankenkassen miteinander vergleichbar. Dennoch werde sich wahrscheinlich die Finanzkommission in ihrem zweiten Bericht damit beschÃ¤ftigen, kÃ¼ndigte die Ministerin an.

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