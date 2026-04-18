Wirtschaft

BDI hÃ¤lt "nennenswertes Wachstum" 2026 fÃ¼r unwahrscheinlich

  • dts - 18. April 2026
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Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) erwartet nur noch ein geringes Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr. "Das hÃ¤ngt vom Verlauf des Iran-Kriegs ab", sagte BDI-Chef Peter Leibinger der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) auf die Frage, welche wirtschaftliche Entwicklung er fÃ¼r 2026 erwarte. "Aber selbst bei einem schnellen Ende wÃ¤re nennenswertes Wachstum in Deutschland im laufenden Jahr unwahrscheinlich."

Anfang des Jahres habe die BDI-Prognose bei einem Prozent Wachstum gelegen. Der Schock durch den Iran-Krieg koste jetzt Wachstum in GrÃ¶ÃŸenordnungen von mindestens 0,3 bis 0,5 Prozentpunkten.

"Damit steigt das Risiko, dass wir 2026 faktisch von einem Nullwachstum ausgehen bei gleichzeitig hoher Inflationserwartung, was die Lage nicht einfacher macht", sagte Leibinger. "Wir sind faktisch Ã¤rmer geworden durch den Iran-Krieg, und der Aufschwung ist verschoben."

Vor dem Krieg habe es eine leichte Aufhellung der konjunkturellen FrÃ¼hindikatoren gegeben. "Aber ich bin skeptischer geworden. Wenn die Regierung die zwei Monate bis zur Sommerpause jetzt nicht fÃ¼r grundlegende Strukturreformen nutzt, droht weiterer wirtschaftlicher Abstieg", sagte der BDI-PrÃ¤sident.

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