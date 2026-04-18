Wirtschaft

Neuer Stuttgart-21-ErÃ¶ffnungstermin soll Mitte des Jahres kommen

  • dts - 18. April 2026
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Stuttgart-21-Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will Mitte des Jahres bekannt geben, wann der neue Stuttgarter Hauptbahnhof in Betrieb genommen werden kann. "Gerade sind wir dabei, das Projekt, die Organisation und die KapazitÃ¤ten zu Ã¼berprÃ¼fen", sagte die Bahn-Chefin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

Seit gut 16 Jahren wird an dem Bahnprojekt "Stuttgart 21" gearbeitet. Die Inbetriebnahme war ursprÃ¼nglich fÃ¼r 2019 geplant und wurde seither mehrfach verschoben. Die Kosten, die ursprÃ¼nglich auf rund 3 Milliarden Euro veranschlagt wurden, stiegen auf geschÃ¤tzt 11,5 Milliarden Euro an. Die Bahn wird daher immer wieder fÃ¼r dieses GroÃŸprojekt kritisiert.

"Am Ende ist es wie bei jedem GroÃŸprojekt: Es ist nie einer allein schuld an allem", sagte Palla zu dieser Kritik nun. Man warte derzeit auf einen Revisionsbericht. Aus diesem sollen dann VorschlÃ¤ge entstehen, was in Zukunft bei solchen GroÃŸprojekten besser gemacht werden kann. "Am Ende mÃ¼ssen wir uns auch selbst die Frage stellen, ob wir das Projekt richtig gesteuert haben", sagte sie.

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