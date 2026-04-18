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Iran: StraÃŸe von Hormus wird bei fortgesetzter US-Blockade wieder geschlossen

  • AFP - 18. April 2026, 01:43 Uhr
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Satellitenbild der StraÃŸe von Hormus
Bild: AFP

Der Iran wird die StraÃŸe von Hormus bei einer Fortsetzung der US-Blockade nach Angaben von ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf wieder sperren. FÃ¼r die Durchfahrt durch die Meerenge sei eine Genehmigung des Iran notwendig.

Der Iran wird die StraÃŸe von Hormus bei einer Fortsetzung der US-Blockade nach Angaben von ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf wieder sperren. "Bei der Fortsetzung der Blockade wird die StraÃŸe von Hormus nicht offen bleiben", schrieb Ghalibaf am Samstag im Onlinedienst X. FÃ¼r die Durchfahrt durch die Meerenge sei eine Genehmigung des Iran notwendig.

Der Iran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe verkÃ¼ndet. "Die Durchfahrt fÃ¼r alle Handelsschiffe durch die StraÃŸe von Hormus ist fÃ¼r die verbleibende Zeit der Waffenruhe vollstÃ¤ndig offen", erklÃ¤rte AuÃŸenminister auf X. US-PrÃ¤sident Donald Trump begrÃ¼ÃŸte den Schritt - kÃ¼ndigte aber zugleich an, die US-Blockade iranischer HÃ¤fen werde bis zu einem Abkommen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe bestehen bleiben.

"Die Seeblockade bleibt, soweit sie den Iran betrifft, so lange in vollem Umfang in Kraft, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist", erklÃ¤rte Trump auf seinem Onlinedienst Truth Social. Der US-PrÃ¤sident zeigte sich Ã¼berzeugt, dass ein Abkommen mit dem Iran "sehr schnell" erzielt werden dÃ¼rfte.

"Die Ã–ffnung und SchlieÃŸung der StraÃŸe von Hormus findet nicht im Internet statt, darÃ¼ber wird vor Ort entschieden", sagte der Sprecher des iranischen AuÃŸenministeriums, Esmail Bakaei, am Freitagabend mit Blick auf Trumps AnkÃ¼ndigung. Die iranischen StreitkrÃ¤fte wÃ¼ssten, "wie sie auf jedes Vorgehen der Gegenseite reagieren mÃ¼ssen".

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.

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