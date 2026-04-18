US-Regierung verlÃ¤ngert Lockerung von Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l

US-Finanzminister Scott Bessent am Mittwoch

Die US-Regierung hat die Lockerung der Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l um einen Monat verlÃ¤ngert. Das Finanzministerium in Washington erteilte eine Lizenz, die bis zum 16. Mai den Verkauf von russischem RohÃ¶l und russischen ErdÃ¶lprodukten erlaubt.

Die US-Regierung hat die Lockerung der Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l um einen Monat verlÃ¤ngert. Das Finanzministerium in Washington erteilte am Freitag eine Lizenz, die bis zum 16. Mai den Verkauf von russischem RohÃ¶l und russischen ErdÃ¶lprodukten erlaubt, die sich bereits auf Schiffen befinden. US-Finanzminister Scott Bessent hatte erst am Mittwoch versichert, die vor einem Monat wegen der gestiegenen Ã–lpreise beschlossene Sanktionslockerung nicht weiter zu verlÃ¤ngern.



Die Lockerung der Sanktionen betrifft auch Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Ausgenommen sind lediglich russische Ã–llieferungen an den Iran, Kuba und Nordkorea sowie von Russland besetzte Gebiete in der Ukraine, einschlieÃŸlich der Krim.



Die USA hatten vor einem Monat wegen der Sperrung der StraÃŸe von Hormus und der in der Folge stark gestiegenen Ã–lpreise die gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verhÃ¤ngten Sanktionen gelockert. Dies war eigentlich nur als vorÃ¼bergehende MaÃŸnahme gedacht.



Russland konnte seine Einnahmen aus dem Ã–lgeschÃ¤ft in der Folge nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) nahezu verdoppeln. Demnach bezog vor allem China russisches Ã–l in groÃŸen Mengen, zudem Indien. Auch etwa die Philippinen hatten nach langer Zeit wieder Ã–l aus Russland bezogen.