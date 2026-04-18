Wirtschaft

BÃ¤r erwartet bis Mitte der 2030er Fusionsforschungs-Durchbruch

  • dts - 18. April 2026, 05:00 Uhr
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Dorothee BÃ¤r (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) rechnet mit einem baldigen Durchbruch in der Fusionsforschung und hat das Ziel bekrÃ¤ftigt, den ersten Fusionsreaktor der Welt in Deutschland zu bauen. "Wir haben im Koalitionsvertrag auch verankert, dass der erste Fusionsreaktor der Welt in Deutschland stehen soll", sagte BÃ¤r dem "Politico" (Samstag).

Ihr Ministerium habe die Fusion als eine der "ganz groÃŸen SchlÃ¼sseltechnologien" in der Hightech-Agenda bestimmt. Zugleich verwies BÃ¤r auf bereits laufende FÃ¶rderungen. "Und deswegen haben wir jetzt auch eine Fusionsroadmap geschrieben, die im Kabinett verabschiedet wurde", sagte sie.

Zur mÃ¶glichen Zeitschiene sagte BÃ¤r, aus ihrer Sicht sei ein Durchbruch eher Anfang bis Mitte der 2030er Jahre zu erwarten. Ihr Haus konzentriere sich dabei bewusst auf diesen Weg. "Ich habe jetzt in meinem Haushalt fÃ¼r die Fusion 2,4 Milliarden. Wir wollen keine GieÃŸkannenausgaben machen", so die Bundesforschungsministerin.

Zugleich sieht BÃ¤r Deutschland gut aufgestellt fÃ¼r den Aufbau einer europÃ¤ischen "KI-Gigafactory". "Mindestens eine soll nach Deutschland", sagte sie. Die nationale Finanzierung sei gesichert. "Den habe ich auch in meinem Haushalt festgeschrieben." Deutschland habe mehrere Konsortien in Stellung gebracht. Die Entscheidung liege nun bei der EU-Kommission.

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