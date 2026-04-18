US-Blockade: Iran droht mit erneuter Sperrung der StraÃŸe von Hormus

PrÃ¤sident Trump am Freitag

Der Iran hat mit einer erneuten Sperrung der StraÃŸe von Hormus gedroht. Wenn die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen fortsetzten, werde 'die StraÃŸe von Hormus nicht offen bleiben', erklÃ¤rte ParlamentsprÃ¤sident Ghalibaf.

Der Iran hat mit einer erneuten Sperrung der StraÃŸe von Hormus gedroht. Wenn die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen fortsetzten, werde "die StraÃŸe von Hormus nicht offen bleiben", schrieb ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf am Samstag im Onlinedienst X. Der Iran dementierte zudem eine angebliche Bereitschaft zur Ãœbergabe seines angereicherten Urans. US-PrÃ¤sident Donald Trump sagte dagegen, eine Friedensvereinbarung mit dem Iran sei "sehr nah".



Der Iran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe verkÃ¼ndet. "Die Durchfahrt fÃ¼r alle Handelsschiffe durch die StraÃŸe von Hormus ist fÃ¼r die verbleibende Zeit der Waffenruhe vollstÃ¤ndig offen", erklÃ¤rte AuÃŸenminister Abbas Araghtschi auf X. Trump begrÃ¼ÃŸte den Schritt - kÃ¼ndigte aber zugleich an, die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe bis zu einem Abkommen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe bestehen.



"Die Seeblockade bleibt, soweit sie den Iran betrifft, so lange in vollem Umfang in Kraft, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist", erklÃ¤rte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Am Freitagabend bekrÃ¤ftigte er an Bord der Air Force One, wenn keine Abkommen mit dem Iran erzielt werde, werde die "Blockade bestehen bleiben".



Der Sprecher des iranischen AuÃŸenministeriums, Esmail Bakaei, kÃ¼ndigte eine "angemessene Reaktion" seines Landes an. Die Blockade sei "ein VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe und der Iran wird zweifellos die notwendigen MaÃŸnahmen ergreifen".



Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben. Am Freitagabend verlÃ¤ngerte die US-Regierung in diesem Zusammenhang die Lockerung der Sanktionen fÃ¼r russisches Ã–l um einen Monat. Bis zum 16. Mai ist der Verkauf von russischem RohÃ¶l und russischen ErdÃ¶lprodukten, die bereits auf Schiffe verladen wurde, nun weiter erlaubt.



Am vergangenen Wochenende war eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Nach Angaben Trumps kÃ¶nnte es bald zu einer zweiten Verhandlungsrunde kommen.



Es gebe bei den GesprÃ¤chen "Ã¼berhaupt keine Knackpunkte" mehr, sagte Trump am Freitag in einem Telefoninterview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind sehr nah dran. Es sieht so aus, als ob es fÃ¼r alle sehr gut sein wird. Wir sind sehr nah dran, einen Deal zu haben", sagte Trump in dem Interview. Er verwies unter anderem auf die vom Iran angekÃ¼ndigte Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus. "Die Meerenge wird offen sein, sie ist schon offen", sagte der PrÃ¤sident. "Und die Dinge laufen sehr gut."



Neben der StraÃŸe von Hormus sorgt aber auch das iranische Atomprogramm weiter fÃ¼r Differenzen. "Irans angereichertes Uran wird nirgendwohin transferiert", stellte der iranische AuÃŸenamtssprecher Bakaei am Freitag klar. "So wie der iranische Boden in unseren Augen heilig ist, ist auch diese Frage von groÃŸer Bedeutung fÃ¼r uns."



Trump hatte zuvor auf Truth Social erklÃ¤rt, die USA wÃ¼rden "den ganzen Atomstaub bekommen, geschaffen durch unsere groÃŸartigen B2-Bomber". Damit bezog er sich auf die Angriffe der USA auf iranische Atomanlagen im Juni vergangenen Jahres. Bereits am Donnerstag hatte Trump mit Verweis auf den Iran vor Journalisten gesagt: "Sie haben zugestimmt, uns den Atomstaub zurÃ¼ckzugeben."



Am Freitagabend kÃ¼ndigte er sogar an, das iranische Uran in die USA zu bringen. "Wir werden es bekommen, indem wir mit dem Iran reingehen, mit vielen Baggern", sagte Trump in einer Rede in Phoenix im Bundesstaat Arizona. "Wir werden es sehr bald zurÃ¼ck in die USA bringen."



Die Urananreicherung steht im Zentrum des Streits zwischen den USA und dem Iran. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben. Trump hatte den Ende Februar begonnenen Krieg gegen den Iran unter anderem damit begrÃ¼ndet, Teheran stehe kurz vor dem Bau von Atomwaffen und kÃ¶nne damit "bald" sogar die USA angreifen.



Nach EinschÃ¤tzung der Internationalen AtomenergiebehÃ¶rde (IAEA) ist der Iran das einzige Land ohne eigene Atomwaffen, das Uran auf 60 Prozent anreichert. Zur Herstellung von AtomsprengkÃ¶pfen ist auf 90 Prozent angereichertes Uran nÃ¶tig, zur Stromerzeugung mit Atomkraft ist eine Anreicherung auf 3,67 Prozent ausreichend.



Laut einem Bericht des US-Nachrichtenportals "Axios" verhandeln Washington und Teheran Ã¼ber einen Plan, demzufolge Washington 20 Milliarden Dollar (fast 17 Milliarden Euro) an eingefrorenen iranischen Geldern freigibt, wenn der Iran im Gegenzug auf sein angereichertes Uran verzichtet.