Trump: Ohne Einigung mit Iran bleibt US-Hafenblockade bestehen

Trump in seinem Flugzeug

US-PrÃ¤sident Trump will die Blockade iranischer HÃ¤fen aufrechterhalten, wenn kein Friedensabkommen mit dem Iran zustande kommt. Er erwÃ¤gt auch, die Waffenruhe mit dem Iran nach ihrem Auslaufen am Mittwoch nicht zu verlÃ¤ngern.

US-PrÃ¤sident Donald Trump will die Blockade iranischer HÃ¤fen aufrechterhalten, wenn kein Friedensabkommen mit dem Iran zustande kommt. Wie Trump am Freitagabend sagte, erwÃ¤gt er auch, die Waffenruhe mit dem Iran nach ihrem Auslaufen am Mittwoch nicht zu verlÃ¤ngern. "Vielleicht werde ich sie nicht verlÃ¤ngern, aber die Blockade wird bestehen bleiben", sagte Trump vor Journalisten an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One.



Der Iran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe verkÃ¼ndet. Trump begrÃ¼ÃŸte den Schritt, kÃ¼ndigte aber zugleich an, die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe bis zu einem Abkommen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe bestehen. "Die Seeblockade bleibt, soweit sie den Iran betrifft, so lange in vollem Umfang in Kraft, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist", erklÃ¤rte Trump auf seinem Onlinedienst Truth Social.



Der Iran kritisierte Trumps AnkÃ¼ndigung und drohte seinerseits mit einer erneuten Sperrung der StraÃŸe von Hormus. Wenn die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen fortsetzten, werde "die StraÃŸe von Hormus nicht offen bleiben", erklÃ¤rte ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf.Â



Trump stellte dennoch erneut ein baldiges Abkommen mit dem Iran in Aussicht. "Ich glaube, es wird passieren", sagte er an Bord der Air Force One.