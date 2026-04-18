US-PrÃ¤sident Donald Trump will die Blockade iranischer HÃ¤fen aufrechterhalten, wenn kein Friedensabkommen mit dem Iran zustande kommt. Wie Trump am Freitagabend sagte, erwÃ¤gt er auch, die Waffenruhe mit dem Iran nach ihrem Auslaufen am Mittwoch nicht zu verlÃ¤ngern. "Vielleicht werde ich sie nicht verlÃ¤ngern, aber die Blockade wird bestehen bleiben", sagte Trump vor Journalisten an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One.
Der Iran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus fÃ¼r Handelsschiffe verkÃ¼ndet. Trump begrÃ¼ÃŸte den Schritt, kÃ¼ndigte aber zugleich an, die US-Blockade iranischer HÃ¤fen bleibe bis zu einem Abkommen mit Teheran Ã¼ber ein endgÃ¼ltiges Ende der KÃ¤mpfe bestehen. "Die Seeblockade bleibt, soweit sie den Iran betrifft, so lange in vollem Umfang in Kraft, bis unsere Transaktion mit dem Iran zu hundert Prozent abgeschlossen ist", erklÃ¤rte Trump auf seinem Onlinedienst Truth Social.
Der Iran kritisierte Trumps AnkÃ¼ndigung und drohte seinerseits mit einer erneuten Sperrung der StraÃŸe von Hormus. Wenn die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen fortsetzten, werde "die StraÃŸe von Hormus nicht offen bleiben", erklÃ¤rte ParlamentsprÃ¤sident Mohammad Bagher Ghalibaf.Â
Trump stellte dennoch erneut ein baldiges Abkommen mit dem Iran in Aussicht. "Ich glaube, es wird passieren", sagte er an Bord der Air Force One.
Brennpunkte
Trump: Ohne Einigung mit Iran bleibt US-Hafenblockade bestehen
- AFP - 18. April 2026, 06:54 Uhr
US-PrÃ¤sident Trump will die Blockade iranischer HÃ¤fen aufrechterhalten, wenn kein Friedensabkommen mit dem Iran zustande kommt. Er erwÃ¤gt auch, die Waffenruhe mit dem Iran nach ihrem Auslaufen am Mittwoch nicht zu verlÃ¤ngern.
US-PrÃ¤sident Donald Trump will die Blockade iranischer HÃ¤fen aufrechterhalten, wenn kein Friedensabkommen mit dem Iran zustande kommt. Wie Trump am Freitagabend sagte, erwÃ¤gt er auch, die Waffenruhe mit dem Iran nach ihrem Auslaufen am Mittwoch nicht zu verlÃ¤ngern. "Vielleicht werde ich sie nicht verlÃ¤ngern, aber die Blockade wird bestehen bleiben", sagte Trump vor Journalisten an Bord der PrÃ¤sidentenmaschine Air Force One.
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