Finanzgericht: Verluste aus russischen Staatsanleihen steuerlich nicht anerkannt

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Durch Sanktionen verursachte Verluste aus russischen Staatsanleihen und Aktien kÃ¶nnen in Deutschland bei der Einkommensteuer nicht berÃ¼cksichtigt werden. Das entschied das sÃ¤chsische Finanzgericht im Fall mehrerer KlÃ¤ger.

Durch Sanktionen verursachte Verluste aus russischen Staatsanleihen und Aktien kÃ¶nnen in Deutschland bei der Einkommensteuer nicht berÃ¼cksichtigt werden. Das entschied das sÃ¤chsische Finanzgericht in Leipzig nach einer Mitteilung vom Montag im Fall mehrerer KlÃ¤ger. Diese legten gegen das Urteil bereits Revision zum Bundesfinanzhof ein. (Az. 2 K 602/25)



Die KlÃ¤ger hatten in russische Staatsanleihen und sogenannte Hinterlegungsscheine investiert, die das Eigentum an russischen Aktien garantieren. Wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die daraufhin gegen Russland verhÃ¤ngten Sanktionen waren weder die Staatsanleihen noch die Hinterlegungsscheine handelbar und wurden von der depotfÃ¼hrenden Bank der KlÃ¤ger gar nicht oder mit null bewertet. Auch erhielten sie keine Dividenden ausbezahlt. Die KlÃ¤ger wollten daher eine steuerliche Anerkennung ihrer Verluste.



Sowohl das Finanzamt als auch das sÃ¤chsische Finanzgerichts lehnten eine BerÃ¼cksichtigung der Verluste bei den EinkÃ¼nften aus KapitalvermÃ¶gen ab. Die Anteile seien nicht verÃ¤uÃŸert oder eingezogen worden, so dass ein VerÃ¤uÃŸerungsverlust nicht habe entstehen kÃ¶nnen. Die russischen Unternehmen oder der russische Staat seien auch nicht insolvent.



Der Einwand der KlÃ¤ger, die Wertpapiere seien derzeit faktisch wertlos, weil sie unter anderem wegen der EU-Sanktionen gegen Russland nicht gehandelt werden kÃ¶nnten, Ã¼berzeugte das Gericht demnach nicht. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die Anleihen zu einem jetzt noch nicht bekannten Zeitpunkt wieder handelbar seien. Auch eine Dividendenzahlung sei nach Aufhebung der Sanktionen wieder mÃ¶glich.