Nach Beben im Pazifik: BehÃ¶rden in Japan warnen vor Mega-ErdstoÃŸ

Live-Berichterstattung im japanischen Fernsehen

Angst vor einem Mega-Beben in Japan: Nach einem Seebeben der StÃ¤rke 7,7 im Pazifik haben die BehÃ¶rden eine offizielle Warnung vor einem noch heftigeren ErdstoÃŸ herausgegeben.

Angst vor einem Mega-Beben in Japan: Nach einem Seebeben der StÃ¤rke 7,7 im Pazifik haben die BehÃ¶rden eine offizielle Warnung vor einem noch heftigeren ErdstoÃŸ herausgegeben. "Die Wahrscheinlichkeit eines neuen, gewaltigen Erdbebens ist hÃ¶her als gewÃ¶hnlich", erklÃ¤rte der japanische Wetterdienst am Montag. Zuvor hatte sich vor der NordkÃ¼ste des Landes ein schweres Beben ereignet, das einen Mini-Tsunami auslÃ¶ste und bis in die hunderte Kilometer entfernte Hauptstadt Tokio zu spÃ¼ren war.



Das befÃ¼rchtete neue Beben kÃ¶nnte eine StÃ¤rke von 8,0 und mehr haben, erklÃ¤rte der Wetterdienst. Die BehÃ¶rde betonte zugleich, dass sie mit ihrer Mitteilung lediglich auf ein erhÃ¶htes Risiko fÃ¼r ein Mega-Beben aufmerksam machen wolle - es handele sich nicht um eine konkrete Vorhersage.



Stunden zuvor hatte es nÃ¶rdlich der PrÃ¤fektur Iwate im Pazifik ein schweres Seebeben gegeben. Ein dadurch verursachter Mini-Tsunami lÃ¶ste Wellen von bis zu 80 Zentimeter HÃ¶he aus. In der betroffenen Region wurde nach Angaben der RettungskrÃ¤fte zeitweise mehr als 180.000 Menschen die Evakuierung empfohlen. Selbst in HochhÃ¤usern im mehrere hundert Kilometer entfernten Tokio war das Beben zu spÃ¼ren. Â



Der Wetterdienst gab unmittelbar nach dem Beben vor Iwate eine Tsunami-Warnung aus und rief die Bewohner der KÃ¼stenregion auf, sichere Orte aufzusuchen. "Evakuieren Sie KÃ¼sten- und Flussgebiete unverzÃ¼glich und begeben Sie sich an einen sichereren Ort, beispielsweise auf hÃ¶her gelegenes GelÃ¤nde oder in ein Evakuierungszentrum", hieÃŸ es in einer Warnung, fÃ¼r die das Fernsehen sein Programm unterbrach.



In der betroffenen Region kÃ¶nnten bis zu drei Meter hohe Wellen ans Ufer krachen, warnte die BehÃ¶rde zunÃ¤chst, gab wenig spÃ¤ter aber Entwarnung. Laut Wetterdienst wurden rund 40 Minuten nach dem Beben niedrigere Tsunami-Wellen registriert, die schwerste traf demnach den Hafen der Stadt Kuji mit einer HÃ¶he von 80 Zentimetern. Berichte Ã¼ber SchÃ¤den gab es zunÃ¤chst nicht.



Japan liegt in einer der tektonisch aktivsten Regionen der Welt. Der Inselstaat mit 125 Millionen Einwohnern wird jedes Jahr von etwa 1500 Erdbeben erschÃ¼ttert.



In dem Land ist die Erinnerung an das schwere Seebeben der StÃ¤rke 9,0 allgegenwÃ¤rtig, bei dem im MÃ¤rz 2011 etwa 18.500 Menschen ums Leben kamen. Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war damals von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden, wodurch es in drei der sechs Reaktoren zur Kernschmelze kam. Es war das schlimmste AtomunglÃ¼ck seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986.