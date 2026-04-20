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Britische Polizei prÃ¼ft Verbindungen des Irans zu Attacken auf jÃ¼dische Einrichtungen

  • AFP - 20. April 2026, 13:52 Uhr
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Vize-Chef der Londoner Polizei Matt Jukes
Bild: AFP

Nach einer Reihe von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London vermutet die Polizei in der britischen Hauptstadt von 'feindlichen LÃ¤ndern bezahlte Verbrecher' hinter den Attacken.

Nach einer Reihe von AnschlÃ¤gen auf jÃ¼dische Einrichtungen im GroÃŸraum London vermutet die Polizei in der britischen Hauptstadt von "feindlichen LÃ¤ndern bezahlte Verbrecher" hinter den Attacken. "Wir haben ein Muster festgestellt, nach dem Kriminelle angeheuert werden - also Leute, die Bargeld fÃ¼r solche Taten kassieren", sagte der Vize-Chef der Londoner Polizei, Matt Jukes, am Montag dem Sender BBC Radio 4.Â "Das ist Teil eines hybriden Krieges, der von Stellvertretern gefÃ¼hrt wird."

Bei dem jÃ¼ngsten Angriff am Samstag war eine Flasche mit einem Brandbeschleuniger durch das Fenster einer Synagoge in Harrow vor den Toren von London geworfen worden. Daraufhin war ein Feuer ausgebrochen, Verletzte hatte es nicht gegeben. Im Zusammenhang mit diesem Angriff meldete Jukes nun die Festnahmen eines 17-JÃ¤hrigen und eines 19-JÃ¤hrigen.Â 

Der Beamte sprach von insgesamt sechs VorfÃ¤llen in jÃ¼ngster Zeit, darunter ein Angriff auf einen jÃ¼dischen Rettungsdienst und auf ein persischsprachiges Medienunternehmen. Im Zusammenhang mit diesen VorfÃ¤llen gab es demnach insgesamt 15 Festnahmen. Die Ermittler prÃ¼ften Jukes zufolge mÃ¶gliche Verbindungen zu vom Iran beauftragten Helfern.Â 

Nach Angaben der Organisation SITE Intelligence Group Ã¼bernahm die bislang wenig in Erscheinung getretene Gruppe Harakat Aschab al Jamin al Islamija die Verantwortung fÃ¼r einen Teil der Angriffe. Die Organisation unterhÃ¤lt demnach enge Verbindungen zum Iran.Â 

Der britische Oberrabbiner sprach von einer "anhaltenden Kampagne der EinschÃ¼chterung" gegen Juden in GroÃŸbritannien. "Gott sei Dank sind keine Menschen ums Leben gekommen, aber wir kÃ¶nnen und dÃ¼rfen nicht warten, bis sich das Ã¤ndert", erklÃ¤rte Ephraim Mirvis im Onlinedienst X.

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