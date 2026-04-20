Sechs Wochen nach dem Fund von vier bewusstlosen Jugendlichen in einem Haus im unterfrÃ¤nkischen Neustadt am Main ist klar, was sie einnahmen. Es handelte sich um eine opiathaltige chemische Substanz, wie die Polizei in WÃ¼rzburg am Montag mitteilte. Den vier jungen Leuten zwischen 14 und 19 Jahren gehe es wieder gut, sie hÃ¤tten keine FolgeschÃ¤den davongetragen.
Die Mutter von einem der Jungen hatte ihren Sohn Anfang MÃ¤rz zusammen mit drei Freunden bewusstlos in dessen Zimmer entdeckt. Sie wÃ¤hlte den Notruf. Ein GroÃŸaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rÃ¼ckte an. Die Bewusstlosen wurden noch vor Ort notÃ¤rztlich versorgt und reanimiert. Sie kamen dann teils mit Rettungshubschraubern in verschiedene KrankenhÃ¤user.
Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Sie fand nun nicht nur heraus, was die Betroffenen eingenommen hatten, sondern auch, woher die Substanz stammte. Besitz und Abgabe seien aber nicht strafbar, teilten die Beamten mit. Die Substanz falle aktuell nicht unter das BetÃ¤ubungsmittelgesetz.
Brennpunkte
Bewusstlose Jugendliche in Haus in Bayern: Polizei identifiziert eingenommene Substanz
- AFP - 20. April 2026, 15:22 Uhr
Sechs Wochen nach dem Fund von vier bewusstlosen Jugendlichen in einem Haus im unterfrÃ¤nkischen Neustadt am Main ist klar, was sie einnahmen. Es handelte sich um eine opiathaltige chemische Substanz, wie die Polizei mitteilte. Alle Ã¼berlebten.
Sechs Wochen nach dem Fund von vier bewusstlosen Jugendlichen in einem Haus im unterfrÃ¤nkischen Neustadt am Main ist klar, was sie einnahmen. Es handelte sich um eine opiathaltige chemische Substanz, wie die Polizei in WÃ¼rzburg am Montag mitteilte. Den vier jungen Leuten zwischen 14 und 19 Jahren gehe es wieder gut, sie hÃ¤tten keine FolgeschÃ¤den davongetragen.
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