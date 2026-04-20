Weil ein Polizeibeamter des Bundeskriminalamts (BKA) unter Vorspiegelung einer Observation in einem Zug kein Ticket kaufte, ist er wegen versuchten Betrugs im besonders schweren Fall angeklagt worden.Â Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin vom Montag bestieg der 25-jÃ¤hrige Beamte im Mai vergangenen Jahres mit groÃŸem GepÃ¤ck in Berlin einen ICE in Richtung Basel. Im Zug soll er dem ZugfÃ¼hrer seinen Dienstausweis des Bundeskriminalamts vorgezeigt und angegeben haben, dass er eine Observation mit einem Kollegen vorzunehmen habe.
TatsÃ¤chlich war der Beamte dienstlich nicht mit ÃœberwachungsmaÃŸnahmen beauftragt. WÃ¤hrend der Zugfahrt soll er demnach Ã¼berwiegend einen Film auf seinem Mobiltelefon angeschaut haben, auch der vermeintliche Kollege stieg nicht zu. Daraufhin meldete der ZugfÃ¼hrer den Vorfall der Bundespolizei. In Hannover musste der BKA-Beamte den Fahrpreis in HÃ¶he von 69,99 Euro nachzahlen. Er soll sich nun vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.
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Angebliche Observation in Zug: BKA-Polizist wegen versuchten Betrugs angeklagt
- AFP - 20. April 2026, 15:20 Uhr
Weil ein Polizeibeamter des Bundeskriminalamts (BKA) unter Vorspiegelung einer Observation in einem Zug kein Ticket kaufte, ist er wegen versuchten Betrugs im besonders schweren Fall angeklagt worden.
Weil ein Polizeibeamter des Bundeskriminalamts (BKA) unter Vorspiegelung einer Observation in einem Zug kein Ticket kaufte, ist er wegen versuchten Betrugs im besonders schweren Fall angeklagt worden.Â Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin vom Montag bestieg der 25-jÃ¤hrige Beamte im Mai vergangenen Jahres mit groÃŸem GepÃ¤ck in Berlin einen ICE in Richtung Basel. Im Zug soll er dem ZugfÃ¼hrer seinen Dienstausweis des Bundeskriminalamts vorgezeigt und angegeben haben, dass er eine Observation mit einem Kollegen vorzunehmen habe.
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