Betrug mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil in Bayern: MehrjÃ¤hrige Haftstrafe

Darstellung der Justitia

Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Kammer ordnete zudem die Einziehung von TatertrÃ¤gen in HÃ¶he von 1,1 Millionen Euro an, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstagabend mitteilte.Â



Demnach sahen es die Richter als erwiesen an, dass der 42-JÃ¤hrige im Jahr 2021 mehrere Unternehmen mit sogenannten sale-and-lease-back-VertrÃ¤gen betrog. Dabei gab er mit gefÃ¤lschten Unterlagen vor, 3D-Drucker Ã¼ber seine Firma gekauft und bereits bezahlt zu haben.Â



Im Gegenzug Ã¼bereignete er den geschÃ¤digten Unternehmen die angeblich gekauften Drucker als Sicherheit. Die Firmen gingen davon aus, dass der 42-JÃ¤hrige der Besitzer der 3D-Drucker ist. Sie schlossen LeasingvertrÃ¤ge ab und Ã¼berwiesen ihm die angeblich bereits bezahlten Kaufpreise. TatsÃ¤chlich hatte er keinen dieser so finanzierten Drucker erworben.