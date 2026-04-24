Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Kammer ordnete zudem die Einziehung von TatertrÃ¤gen in HÃ¶he von 1,1 Millionen Euro an, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstagabend mitteilte.Â
Demnach sahen es die Richter als erwiesen an, dass der 42-JÃ¤hrige im Jahr 2021 mehrere Unternehmen mit sogenannten sale-and-lease-back-VertrÃ¤gen betrog. Dabei gab er mit gefÃ¤lschten Unterlagen vor, 3D-Drucker Ã¼ber seine Firma gekauft und bereits bezahlt zu haben.Â
Im Gegenzug Ã¼bereignete er den geschÃ¤digten Unternehmen die angeblich gekauften Drucker als Sicherheit. Die Firmen gingen davon aus, dass der 42-JÃ¤hrige der Besitzer der 3D-Drucker ist. Sie schlossen LeasingvertrÃ¤ge ab und Ã¼berwiesen ihm die angeblich bereits bezahlten Kaufpreise. TatsÃ¤chlich hatte er keinen dieser so finanzierten Drucker erworben.
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Betrug mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil in Bayern: MehrjÃ¤hrige Haftstrafe
- AFP - 24. April 2026, 09:52 Uhr
Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.
Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Kammer ordnete zudem die Einziehung von TatertrÃ¤gen in HÃ¶he von 1,1 Millionen Euro an, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstagabend mitteilte.Â
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