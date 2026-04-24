Brennpunkte

Betrug mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil in Bayern: MehrjÃ¤hrige Haftstrafe

  • AFP - 24. April 2026, 09:52 Uhr
Bild vergrößern: Betrug mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil in Bayern: MehrjÃ¤hrige Haftstrafe
Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt.

Das Landgericht im bayerischen Aschaffenburg hat einen 42-JÃ¤hrigen wegen Betrugs mit 3D-Druckern im groÃŸen Stil zu sechs Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Die Kammer ordnete zudem die Einziehung von TatertrÃ¤gen in HÃ¶he von 1,1 Millionen Euro an, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstagabend mitteilte.Â 

Demnach sahen es die Richter als erwiesen an, dass der 42-JÃ¤hrige im Jahr 2021 mehrere Unternehmen mit sogenannten sale-and-lease-back-VertrÃ¤gen betrog. Dabei gab er mit gefÃ¤lschten Unterlagen vor, 3D-Drucker Ã¼ber seine Firma gekauft und bereits bezahlt zu haben.Â 

Im Gegenzug Ã¼bereignete er den geschÃ¤digten Unternehmen die angeblich gekauften Drucker als Sicherheit. Die Firmen gingen davon aus, dass der 42-JÃ¤hrige der Besitzer der 3D-Drucker ist. Sie schlossen LeasingvertrÃ¤ge ab und Ã¼berwiesen ihm die angeblich bereits bezahlten Kaufpreise. TatsÃ¤chlich hatte er keinen dieser so finanzierten Drucker erworben.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Studie: Investitionen in Atomwaffen stark gestiegen
    Studie: Investitionen in Atomwaffen stark gestiegen

    Einer Studie zufolge haben Finanzinstitute ihre Investitionen in die Produktion von Atomwaffen deutlich erhÃ¶ht. Von Januar 2023 bis September 2025 hÃ¤tten Investoren Aktien und

    Mehr
    Kindesmissbrauch per Livestream: Anklage gegen 46-JÃ¤hrigen in Ellwangen erhoben
    Kindesmissbrauch per Livestream: Anklage gegen 46-JÃ¤hrigen in Ellwangen erhoben

    Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern per Livestream ist in Baden-WÃ¼rttemberg Anklage gegen einen 46-JÃ¤hrigen erhoben worden. Der Beschuldigte soll in mehreren FÃ¤llen Frauen

    Mehr
    Ehemann im Schlaf erstochen: Mordurteil gegen 79-JÃ¤hrige rechtskrÃ¤ftig
    Ehemann im Schlaf erstochen: Mordurteil gegen 79-JÃ¤hrige rechtskrÃ¤ftig

    Das Mordurteil gegen eine 79-JÃ¤hrige in Baden-WÃ¼rttemberg wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns ist rechtskrÃ¤ftig. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Angeklagte

    Mehr
    Bundesverwaltungsgericht fordert besseren Tierschutz in der Putenhaltung
    Bundesverwaltungsgericht fordert besseren Tierschutz in der Putenhaltung
    Baugewerbe mit mehr AuftrÃ¤gen im Februar - Dreimonatsvergleich aber weiter negativ
    Baugewerbe mit mehr AuftrÃ¤gen im Februar - Dreimonatsvergleich aber weiter negativ
    Kartellamtschef erwartet Entlastung durch Tankrabatt - ÃœberprÃ¼fung im Nachhinein
    Kartellamtschef erwartet Entlastung durch Tankrabatt - ÃœberprÃ¼fung im Nachhinein
    Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells
    Chinesisches Unternehmen Deepseek verÃ¶ffentlicht neue Version seines KI-Modells
    Merz lehnt hÃ¶heren EU-Haushalt und neue gemeinsame Schulden ab
    Merz lehnt hÃ¶heren EU-Haushalt und neue gemeinsame Schulden ab
    Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief
    Stimmung in deutscher Wirtschaft auf Sechs-Jahres-Tief
    CSU-Finanzpolitikerin attackiert Tankstellenbetreiber
    CSU-Finanzpolitikerin attackiert Tankstellenbetreiber
    Haus- und KassenÃ¤rzte warnen vor Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems
    Haus- und KassenÃ¤rzte warnen vor Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems
    Merz will im EU-Haushalt kÃ¼rzen
    Merz will im EU-Haushalt kÃ¼rzen
    Tusk Ã¼ber EU-Treffen ohne Orban:
    Tusk Ã¼ber EU-Treffen ohne Orban: "Erstmals seit Jahren keine Russen im Raum"

    Top Meldungen

    Voigt: BundeslÃ¤nder werden 1.000-Euro-Bonus nicht zahlen
    Voigt: BundeslÃ¤nder werden 1.000-Euro-Bonus nicht zahlen

    Erfurt (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r die BeschÃ¤ftigten der LÃ¤nder im Ã¶ffentlichen Dienst wird es die 1.000-Euro-PrÃ¤mie nicht geben. "Wir in ThÃ¼ringen werden in groÃŸer

    Mehr
    HÃ¶herer Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar
    HÃ¶herer Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im Februar

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale (preisbereinigte) Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt um 7,6

    Mehr
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission
    Tankrabatt stÃ¶ÃŸt auf Kritik aus Monopolkommission

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Bundestagsabstimmung Ã¼ber die Senkung der Energiesteuer fÃ¼r die Monate Mai und Juni haben Ã–konomen die MaÃŸnahme kritisiert. "Aus

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts