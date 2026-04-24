Das Mordurteil gegen eine 79-JÃ¤hrige in Baden-WÃ¼rttemberg wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns ist rechtskrÃ¤ftig. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Angeklagte legten Revision zum Bundesgerichtshof ein, wie das Landgericht Ellwangen am Freitag mitteilte. Die Frau war vergangene Woche wegen Mordes zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden.Â
Laut Urteil hatte sie ihren neben ihr schlafenden, an Krebs erkrankten Ehemann im Oktober mit mehr als 40 Messerstichen getÃ¶tet. AnschlieÃŸend wollte die 79-JÃ¤hrige Suizid begehen, was aber misslang. Die zustÃ¤ndige Kammer ging wegen einer schweren depressiven Episode von einer verminderten SchuldfÃ¤higkeit aus. Deswegen erhielt die Frau keine lebenslange Haftstrafe.
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Ehemann im Schlaf erstochen: Mordurteil gegen 79-JÃ¤hrige rechtskrÃ¤ftig
- AFP - 24. April 2026, 09:38 Uhr
Das Mordurteil gegen eine 79-JÃ¤hrige wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns ist rechtskrÃ¤ftig. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Verurteilte legten Revision zum Bundesgerichtshof ein, wie das Landgericht Ellwangen mitteilte.
Das Mordurteil gegen eine 79-JÃ¤hrige in Baden-WÃ¼rttemberg wegen der TÃ¶tung ihres schlafenden Ehemanns ist rechtskrÃ¤ftig. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Angeklagte legten Revision zum Bundesgerichtshof ein, wie das Landgericht Ellwangen am Freitag mitteilte. Die Frau war vergangene Woche wegen Mordes zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden.Â
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