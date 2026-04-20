Gesundheit

Rauchen schÃ¤digt nicht nur Herz und Lunge - sondern auch die Augen

  • AFP - 20. April 2026, 15:36 Uhr
Bild vergrößern: Rauchen schÃ¤digt nicht nur Herz und Lunge - sondern auch die Augen
Auge
Bild: AFP

Rauchen schÃ¤digt nicht nur Herz und Lunge, sondern auch die Augen. Bis zu 20 Prozent aller neuen Erblindungen ab dem 50. Lebensjahr seien auf das Rauchen zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rte die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft.

Rauchen schÃ¤digt nicht nur Herz und Lunge, sondern auch die Augen. Bis zu 20 Prozent aller neuen Erblindungen ab dem 50. Lebensjahr seien auf das Rauchen zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rte die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) am Montag in MÃ¼nchen. Studien zufolge erhÃ¶he Rauchen das Risiko fÃ¼r schwere Augenerkrankungen wie altersabhÃ¤ngige Makuladegeneration, GrÃ¼nen Star und GefÃ¤ÃŸverschlÃ¼sse zudem teilweise um das Zwei- bis Vierfache.

Viele Augenerkrankungen entwickeln sich demnach schleichend. Rauchen beschleunige diese Prozesse aber massiv. Die Vielzahl giftiger Substanzen im Tabakrauch greife nahezu alle Strukturen des Auges an, beeintrÃ¤chtige die Durchblutung in den feinen GefÃ¤ÃŸen, fÃ¶rdere EntzÃ¼ndungen und schÃ¤dige Nervenzellen, erklÃ¤rte die Fachgesellschaft.

"WÃ¤hrend aber die Risiken fÃ¼r Herz und Lunge bekannt sind, wird der Einfluss des Rauchens auf das SehvermÃ¶gen in der Ã¶ffentlichen Wahrnehmung deutlich unterschÃ¤tzt", warnte DOG-Expertin Teresa Barth. Schon wenige Zigaretten am Tag kÃ¶nnten messbare SchÃ¤den verursachen.

Besonders deutlich sind die Auswirkungen demnach bei der altersabhÃ¤ngigen Makuladegeneration (AMD). Rauchen verdoppelt bis verdreifacht das Erkrankungsrisiko, auch treten erste Krankheitsanzeichen bis zu zehn Jahre frÃ¼her auf. Das Risiko fÃ¼r das Umschlagen in eine besonders aggressive Form der AMD ist demnach sogar mehr als vierfacht. Die gute Nachricht ist nach Angaben der Expertin, dass ein Rauchstopp das Risiko sofort und nachhaltig reduziere - und zwar in jedem Alter.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bewertung neuer Alzheimer-Wirkstoffe: Fachleute sehen
    Bewertung neuer Alzheimer-Wirkstoffe: Fachleute sehen "unglÃ¼ckliches Signal"

    Die nachteilige Bewertung von zwei neuen Alzheimer-Wirkstoffen ist bei FachverbÃ¤nden in Deutschland auf UnverstÃ¤ndnis gestoÃŸen. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft warnte am

    Mehr
    Studie: Neue Alzheimer-Wirkstoffe haben keinen Zusatznutzen
    Studie: Neue Alzheimer-Wirkstoffe haben keinen Zusatznutzen

    Zwei neuere Alzheimer-Medikamente, in die Forschung und Patienten groÃŸe Hoffnungen setzten, haben sich weniger wirksam erwiesen als erwartet. Die sogenannten

    Mehr
    JÃ¤hrlich 44.000 TodesfÃ¤lle und sieben Millionen Klinikbehandlungen wegen Alkohols
    JÃ¤hrlich 44.000 TodesfÃ¤lle und sieben Millionen Klinikbehandlungen wegen Alkohols

    In Deutschland sind jÃ¤hrlich 44.000 TodesfÃ¤lle und sieben Millionen Krankenhausbehandlungen auf Alkoholkonsum zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die direkten und indirekten volkswirtschaftlichen

    Mehr
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab
    Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab
    Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen
    Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen
    Auto gerÃ¤t in Gegenverkehr: Drei Tote in Niedersachsen
    Auto gerÃ¤t in Gegenverkehr: Drei Tote in Niedersachsen
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen
    "Keinerlei erkennbare Grundlage": Merz lehnt US-Drohungen mit mÃ¶glicher Kuba-Intervention ab
    Mann verbrennt in Karlsruhe auf offener StraÃŸe: Hintergrund unklar
    Mann verbrennt in Karlsruhe auf offener StraÃŸe: Hintergrund unklar
    Ehefrau erstochen: Mehr als neun Jahre Haft fÃ¼r 47-JÃ¤hrigen in Freiburg
    Ehefrau erstochen: Mehr als neun Jahre Haft fÃ¼r 47-JÃ¤hrigen in Freiburg

    Top Meldungen

    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich
    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dÃ¼rften sich verzÃ¶gern. Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nen

    Mehr
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts