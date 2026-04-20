Auge

Rauchen schÃ¤digt nicht nur Herz und Lunge, sondern auch die Augen. Bis zu 20 Prozent aller neuen Erblindungen ab dem 50. Lebensjahr seien auf das Rauchen zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rte die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft.

Rauchen schÃ¤digt nicht nur Herz und Lunge, sondern auch die Augen. Bis zu 20 Prozent aller neuen Erblindungen ab dem 50. Lebensjahr seien auf das Rauchen zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rte die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) am Montag in MÃ¼nchen. Studien zufolge erhÃ¶he Rauchen das Risiko fÃ¼r schwere Augenerkrankungen wie altersabhÃ¤ngige Makuladegeneration, GrÃ¼nen Star und GefÃ¤ÃŸverschlÃ¼sse zudem teilweise um das Zwei- bis Vierfache.



Viele Augenerkrankungen entwickeln sich demnach schleichend. Rauchen beschleunige diese Prozesse aber massiv. Die Vielzahl giftiger Substanzen im Tabakrauch greife nahezu alle Strukturen des Auges an, beeintrÃ¤chtige die Durchblutung in den feinen GefÃ¤ÃŸen, fÃ¶rdere EntzÃ¼ndungen und schÃ¤dige Nervenzellen, erklÃ¤rte die Fachgesellschaft.



"WÃ¤hrend aber die Risiken fÃ¼r Herz und Lunge bekannt sind, wird der Einfluss des Rauchens auf das SehvermÃ¶gen in der Ã¶ffentlichen Wahrnehmung deutlich unterschÃ¤tzt", warnte DOG-Expertin Teresa Barth. Schon wenige Zigaretten am Tag kÃ¶nnten messbare SchÃ¤den verursachen.



Besonders deutlich sind die Auswirkungen demnach bei der altersabhÃ¤ngigen Makuladegeneration (AMD). Rauchen verdoppelt bis verdreifacht das Erkrankungsrisiko, auch treten erste Krankheitsanzeichen bis zu zehn Jahre frÃ¼her auf. Das Risiko fÃ¼r das Umschlagen in eine besonders aggressive Form der AMD ist demnach sogar mehr als vierfacht. Die gute Nachricht ist nach Angaben der Expertin, dass ein Rauchstopp das Risiko sofort und nachhaltig reduziere - und zwar in jedem Alter.