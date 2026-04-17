Bewertung neuer Alzheimer-Wirkstoffe: Fachleute sehen "unglÃ¼ckliches Signal"

Pfleger mit Hand von Heimbewohner

Die nachteilige Bewertung von zwei neuen Alzheimer-Wirkstoffen ist bei Fachorganisationen in Deutschland auf UnverstÃ¤ndnis gestoÃŸen. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft warnte davor, dass die Hersteller die Medikamente vom Markt nehmen kÃ¶nnten.

Die nachteilige Bewertung von zwei neuen Alzheimer-Wirkstoffen ist bei FachverbÃ¤nden in Deutschland auf UnverstÃ¤ndnis gestoÃŸen. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft warnte am Freitag in Berlin davor, dass die Hersteller die Medikamente, zumindest fÃ¼r gesetzlich Versicherte, in Deutschland vom Markt nehmen kÃ¶nnten. Das Deutsche Zentrum fÃ¼r Neurogenerative Erkrankungen (DZNE) sprach von einem "unglÃ¼cklichen Signal" fÃ¼r die Alzheimer-Forschung.



Nach einer am Donnerstag verÃ¶ffentlichten Studie der Cochrane-Organisation stellen neuartige AntikÃ¶rperwirkstoffe, die bereits in einer frÃ¼hen Phase das Fortschreiten der Krankheit abbremsen sollen, fÃ¼r Patienten keine Verbesserung dar. Die Medikamente hÃ¤tten sich als weniger wirksam erwiesen als erwartet. Hingegen sei wahrscheinlich das Risiko von GewebsverÃ¤nderungen im Gehirn erhÃ¶ht. Die langfristige Auswirkung sei wegen mangelnder Daten noch unklar, befand Cochrane in einer Ãœbersichtsarbeit, fÃ¼r die sieben Wirkstoffe und klinische Versuche mit etwa 20.000 Patienten ausgewertet wurden.



In Deutschland sind zwei neue Alzheimer-Wirkstoffe fÃ¼r bestimmte Patientengruppen mit Alzheimer-Demenz im FrÃ¼hstadium oder leichter kognitiver StÃ¶rung zugelassen - Lecanemab und Donanemab. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Kassen, Ã„rzten und KrankenhÃ¤usern bescheinigte am Donnerstag nach dem ersten auch dem zweiten der Wirkstoffe, dass er "keinen Zusatznutzen" gegenÃ¼ber der bisherigen Standardtherapie habe.Â



Die Arzneimittel kÃ¶nnen weiter verordnet werden. Die Bewertung dient allerdings als Basis fÃ¼r die Preisverhandlungen fÃ¼r das Medikament zwischen dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung und dem jeweiligen Hersteller.



"FÃ¼r die Alzheimer-Forschung in Deutschland sendet die EinschÃ¤tzung des G-BA ein unglÃ¼ckliches Signal", erklÃ¤rte Gabor Petzold vom DZNE. Sollten die AntikÃ¶rpermedikamente in Deutschland nur noch eingeschrÃ¤nkt verfÃ¼gbar sein, wÃ¤re dies fÃ¼r die klinische Forschung "ein echter RÃ¼ckschritt auf dem Weg zu einer besseren Therapie gegen Alzheimer". Petzold nannte Donanemab und Lecanemab weiterhin "eine wertvolle Therapieoption".



Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, die sich als Interessenvertreterin von Menschen mit Demenz und ihren AngehÃ¶rigen versteht, kritisierte die "stark polarisierende Diskussion rund um die Zulassung und Nutzenbewertung der Medikamente. Auch wenn die Erwartungen angesichts der vorliegenden Studien "Ã¼berzogen" seien, seien die Wirkstoffe fÃ¼r die Forschung "mit viel Hoffnung verbunden", erklÃ¤rte der erste Vorsitzende Swen Staack. Die Kovorsitzende Lilja Helms warnte davor, all jene von Alzheimer oder Demenz Betroffenen, die fÃ¼r eine Behandlung mit den beiden Medikamenten nicht infrage kommen, aus dem Blick zu verlieren.



Bereits zuvor hatte die Alzheimer-Forschung-Initiative die Methodik der Cochrane-Arbeit kritisiert. Es seien Studien zu sehr unterschiedlichen AntikÃ¶rperwirkstoffen gemeinsam ausgewertet worden, darunter auch solche, die sich als nicht wirksam erwiesen hÃ¤tten und in der EU nicht zugelassen seien. Dies fÃ¼hre zu einer "verzerrten Gesamtbewertung", erklÃ¤rte der Verein, der sich der FÃ¶rderung der Alzheimer-Forschung verschrieben hat.