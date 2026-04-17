Vor Beginn des Iran-Kriegs: Zahl der Baugenehmigungen im Februar stark gestiegen

Baustelle in Berlin

Unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs hat sich der AufwÃ¤rtstrend im Wohnungsbau fortgesetzt: Im Februar wurde der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt, das war ein Plus von 24,1 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs hat sich der AufwÃ¤rtstrend im Wohnungsbau fortgesetzt: Im Februar wurde der Bau von 22.200 Wohnungen genehmigt, das war ein Plus von 24,1 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Im MÃ¤rz verschlechterte sich die Stimmung in der Branche laut Ifo-Umfrage wegen pessimistischer Erwartungen aufgrund des Kriegs allerdings deutlich.



Die Zahl der Baugenehmigungen ist ein wichtiger FrÃ¼hindikator fÃ¼r die zukÃ¼nftige BauaktivitÃ¤t - und damit auch wichtig mit Blick auf den Mangel an Wohnraum in vielen Ballungsgebieten. Einen AufwÃ¤rtstrend gab es bereits im Gesamtjahr 2025, erstmals seit 2021 wurde wieder ein Anstieg auf insgesamt 238.500 genehmigte Wohnungen verzeichnet, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahr. Â



Im Januar und Februar 2026 zusammen wurde laut Statistikamt dann der Bau von 41.7000 Wohnungen genehmigt, das waren 16,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Plus bei MehrfamilienhÃ¤usern lag demnach bei 18 Prozent, bei EinfamilienhÃ¤usern bei 14,2 Prozent und bei ZweifamilienhÃ¤usern bei 25,8 Prozent.Â



Die deutsche Bauwirtschaft habe unmittelbar vor Beginn des Iran-Kriegs noch eine "robuste Dynamik" aufgewiesen, erklÃ¤rte der wissenschaftliche Direktor des Instituts fÃ¼r MakroÃ¶konomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung, Sebastian Dullien. Das Ifo-Institut in MÃ¼nchen berichtete, auch im MÃ¤rz hÃ¤tten die Unternehmen die aktuelle Lage wegen der gestiegenen Baugenehmigungen noch besser eingeschÃ¤tzt. Der Anteil der Unternehmen, die Ã¼ber zu wenig AuftrÃ¤ge berichten, ging demnach deutlich zurÃ¼ck - auf den niedrigsten Wert seit Juli 2023.Â Ihre Erwartungen an die kommenden Monate verschlechterten sich allerdings deutlich.



Leider seien die Daten "nur ein Blick in den RÃ¼ckspiegel", wie Dullien erklÃ¤rte. Die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Kraftstoffpreise und damit die steigende Inflation dÃ¤mpfen die BauaktivitÃ¤t demnach Ã¼ber drei KanÃ¤le: Zum einen werde die EuropÃ¤ische Zentralbank nun mit weiteren Zinssenkungen zurÃ¼ckhaltender sein, auch eine ZinserhÃ¶hung sei nicht ausgeschlossen. "Dies fÃ¼hrt zu hÃ¶heren Bauzinsen, was Wohnungsbau weniger bezahlbar macht."



Der zweite Kanal seien die verfÃ¼gbaren Einkommen: "Wenn die Menschen wegen gestiegener Energiepreise weniger Kaufkraft haben, bleibt auch weniger Spielraum zum Bau eines Eigenheims", erklÃ¤rte Dullien. Auch das werde den weiteren Anstieg von Baugenehmigungen ausbremsen. Die hÃ¶heren Kraftstoff- und Energiekosten dÃ¼rften drittens mittelfristig auch die Baukosten erhÃ¶hen.



Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie betonte auÃŸerdem, eine steigende Zahl von Baugenehmigungen sei "kein Automatismus dafÃ¼r, dass mehr gebaut wird". Viele Bauherren nutzten zwar die MÃ¶glichkeit, endlich eine Genehmigung zu erlangen. Nach wie vor hohe Kosten, Auflagen und BÃ¼rokratie stÃ¼nden einem tatsÃ¤chlichen Baubeginn aber nach wie vor entgegen. Der Verband forderte "schnell die Verbesserung der FinanzierungsmÃ¶glichkeiten am Bau" fÃ¼r Unternehmen, etwa Sonderabschreibungen.Â