Gastgewerbeumsatz stagniert im Februar

Hotel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im Februar 2026 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) gegenÃ¼ber dem Vormonat unverÃ¤ndert (0,0 Prozent) geblieben. Nominal (nicht-preisbereinigt) stieg der Umsatz um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 sank der Umsatz real um 4,6 Prozent, wohingegen er nominal um 2,3 Prozent stieg.



Im Januar 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenÃ¼ber Dezember 2025 nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse einen realen RÃ¼ckgang von 4,3 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert: -3,9 Prozent). Nominal sank der Umsatz im Januar 2026 gegenÃ¼ber Dezember 2025 um 0,5 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert: 0,0 Prozent).



Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 ein Umsatzplus von real 2,4 Prozent und nominal 2,6 Prozent. GegenÃ¼ber Februar 2025 sank der Umsatz real um 0,3 Prozent, wohingegen er nominal um 4,1 Prozent stieg.



In der Gastronomie sank der Umsatz im Februar 2026 gegenÃ¼ber Januar 2026 real um 1,1 Prozent und nominal um 1,2 Prozent. Im Vergleich zum Februar 2025 sank der Umsatz real um 6,2 Prozent und stieg nominal um 1,7 Prozent, so das Bundesamt.

