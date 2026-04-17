MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich im MÃ¤rz wieder verschlechtert.
Das entsprechende Ifo-GeschÃ¤ftsklima sank von -17,7 auf -19,5 Punkte. Dies war auf merklich pessimistischere Erwartungen zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die aktuelle Lage wurde hingegen etwas besser beurteilt.
"Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen belastet die Erwartungen im Wohnungsbau", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "HÃ¶here Finanzierungskosten wÃ¼rden die Ambitionen vieler Haushalte beim Hausbau wieder dÃ¤mpfen."
Im operativen GeschÃ¤ft zeigen sich hingegen erste Lichtblicke: Die Auftragslage entspannt sich langsam. Der Anteil der Unternehmen, die Ã¼ber zu wenig AuftrÃ¤ge berichten, ging deutlich zurÃ¼ck - auf 43,4 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2023. Grund dafÃ¼r ist ein Anstieg der Baugenehmigungen in jÃ¼ngster Zeit. Auch die Stornierungen nahmen ab und lagen zuletzt bei 10,8 Prozent. "Die Auftragslage verbessert sich langsam, aber die Unsicherheit bleibt hoch", so Wohlrabe.
Wirtschaft
Ifo: Zinssorgen belasten GeschÃ¤ftsklima im Wohnungsbau
- dts - 17. April 2026, 07:55 Uhr
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich im MÃ¤rz wieder verschlechtert.
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