Krankenkassen-Reform: GrÃ¼ne und SPD kritisieren Warkens SparplÃ¤ne

Versichertenkarte in LesegerÃ¤t

Der gesundheitspolitische Sprecher der GrÃ¼nen, Janosch Dahmen, hat den Gesetzentwurf zur Reform des Gesundheitssystems als unausgewogen kritisiert. Kritik an Warkens PlÃ¤nen kam auch aus der SPD.

Der gesundheitspolitische Sprecher der GrÃ¼nen, Janosch Dahmen, hat die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zur Krankenkassen-Reform als unausgewogen kritisiert. Die Bundesregierung habe sich entschieden, die FinanzierungslÃ¼cke der gesetzlichen Krankenversicherung "nicht strukturell zu lÃ¶sen, sondern sie innerhalb des Systems zulasten von BeschÃ¤ftigten und Betrieben umzuverteilen", sagte Dahmen dem Nachrichtenportal t-online laut Mitteilung vom Freitag.Â Kritik an Warkens PlÃ¤nen kam auch aus der SPD.Â



Die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) steckt tief in den roten Zahlen: Im kommenden Jahr wird mit einem Defizit von 15 Milliarden Euro, bis 2030 sogar mit 40 Milliarden Euro gerechnet werden. Es drohen explodierende KassenbeitrÃ¤ge, was die Bundesregierung mit einer Reform verhindern will. Eine Expertenkommission hatte kÃ¼rzlich 66 ReformvorschlÃ¤ge vorgestellt. "Ãœber drei Viertel" davon sollen nach Warkens Willen umgesetzt werden. Einen Gesetzentwurf dazu soll das Bundeskabinett bereits am 29. April beschlieÃŸen.



Dahmen sagte, der Entwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) folge einem Muster: "Schonungslos gegenÃ¼ber denjenigen, die das System durch ihre BeitrÃ¤ge tragen â€“ zurÃ¼ckhaltend gegenÃ¼ber denjenigen, die von ihm jedes Jahr in MilliardenhÃ¶he profitieren." Dabei hÃ¤tte die Ministerin nach den Worten des GrÃ¼nen-Gesundheitsexperten "bei konsequenter Umsetzung der Empfehlungen ihrer eigenen Expertenkommission die BeitrÃ¤ge im kommenden Jahr sogar senken kÃ¶nnen."



Dahmen kritisierte, Versicherte wÃ¼rden "Schritt fÃ¼r Schritt stÃ¤rker belastet", anstatt "die groÃŸen Kostenhebel zu nutzen â€“ etwa die Finanzierung versicherungsfremder Leistungen aus Steuermitteln oder eine konsequente Begrenzung der Arzneimittelkosten". Problematisch sei besonders, dass prÃ¤ventive und strukturelle MaÃŸnahmen fehlten.Â



Die SPD sieht die PlÃ¤ne Warkens skeptisch, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung zu erhÃ¶hen. Eine ErhÃ¶hung der Beitragsbemessungsgrenze sei zwar ein weiterer Schritt zur Beitragsgerechtigkeit, aber auch eine Belastung fÃ¼r Facharbeiter und den Faktor Arbeit, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD, Christos Pantazis, dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). "Wenn man die VorschlÃ¤ge der Expertenkommission vollumfÃ¤nglich umgesetzt hÃ¤tte, hÃ¤tte man auf dieses Instrument verzichten kÃ¶nnen", betonte er.



Warkens Gesetzentwurf zum geplanten Sparpaket fÃ¼r die Krankenkassen sieht vor, die monatliche Beitragsbemessungsgrenze 2027 einmalig "um rund 300 Euro zusÃ¤tzlich" anzuheben. Gutverdienende BeschÃ¤ftigte mÃ¼ssten damit auf einen grÃ¶ÃŸeren Teil ihrer LohneinkÃ¼nfte KrankenkassenbeitrÃ¤ge zahlen. Auch fÃ¼r die Arbeitgeber wÃ¼rden sich die SozialbeitrÃ¤ge dadurch erhÃ¶hen. Warkens Beamte rechnen mit einer zusÃ¤tzlichen jÃ¤hrlichen Belastung von 1,2 Milliarden Euro.



"Nun will die Ministerin Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusÃ¤tzlich unnÃ¶tig belasten, obwohl sie das System mit ZusatzbeitrÃ¤gen in zweistelliger MilliardenhÃ¶he in den vergangenen Jahren stabilisiert haben", kritisierte Pantazis.