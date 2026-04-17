Bundestag stimmt Ã¼ber Gesetzesgrundlage fÃ¼r E-AutofÃ¶rderung ab

Ladestation vor Volkswagen-Werk in Dresden

Der Bundestag will am Freitag Ã¼ber die Gesetzesgrundlage fÃ¼r die geplante E-AutofÃ¶rderung abstimmen (ab 09.00 Uhr). SpÃ¤ter debattiert der Bundestag unter anderem Ã¼ber die Auswirkungen des Nahost-Kriegs auf die libanesische ZivilbevÃ¶lkerung.

Der Bundestag will in seiner Plenarsitzung am Freitag Ã¼ber die Gesetzesgrundlage fÃ¼r die geplante E-AutofÃ¶rderung abstimmen (ab 09.00 Uhr). Damit sollen Verbraucher die PrÃ¤mie von mindestens 1500 und hÃ¶chstens 6000 EuroÂ grundsÃ¤tzlich fÃ¼r ab Anfang des Jahres erstmals zugelassene E-Autos beantragen kÃ¶nnen - auch wenn die FÃ¶rderung erst nach dem Kauf oder Leasing beantragt wurde. Die Ã„nderung ist Teil eines Gesetzentwurfs zur Umsetzung einer EU-Richtlinie Ã¼ber VerbraucherkreditvertrÃ¤ge, Ã¼ber den die Abgeordneten entscheiden.



SpÃ¤ter debattiert der Bundestag in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linken Ã¼ber den Krieg im Nahen Osten und die Auswirkungen auf die libanesische ZivilbevÃ¶lkerung (12.30 Uhr). Thema sind zudem AntrÃ¤ge etwa zur Versorgung mit Arztterminen und zur sogenannten russischen Schattenflotte.