Der Bundestag will in seiner Plenarsitzung am Freitag Ã¼ber die Gesetzesgrundlage fÃ¼r die geplante E-AutofÃ¶rderung abstimmen (ab 09.00 Uhr). Damit sollen Verbraucher die PrÃ¤mie von mindestens 1500 und hÃ¶chstens 6000 EuroÂ grundsÃ¤tzlich fÃ¼r ab Anfang des Jahres erstmals zugelassene E-Autos beantragen kÃ¶nnen - auch wenn die FÃ¶rderung erst nach dem Kauf oder Leasing beantragt wurde. Die Ã„nderung ist Teil eines Gesetzentwurfs zur Umsetzung einer EU-Richtlinie Ã¼ber VerbraucherkreditvertrÃ¤ge, Ã¼ber den die Abgeordneten entscheiden.
SpÃ¤ter debattiert der Bundestag in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linken Ã¼ber den Krieg im Nahen Osten und die Auswirkungen auf die libanesische ZivilbevÃ¶lkerung (12.30 Uhr). Thema sind zudem AntrÃ¤ge etwa zur Versorgung mit Arztterminen und zur sogenannten russischen Schattenflotte.
Politik
Bundestag stimmt Ã¼ber Gesetzesgrundlage fÃ¼r E-AutofÃ¶rderung ab
- AFP - 17. April 2026, 04:02 Uhr
Der Bundestag will am Freitag Ã¼ber die Gesetzesgrundlage fÃ¼r die geplante E-AutofÃ¶rderung abstimmen (ab 09.00 Uhr). SpÃ¤ter debattiert der Bundestag unter anderem Ã¼ber die Auswirkungen des Nahost-Kriegs auf die libanesische ZivilbevÃ¶lkerung.
Der Bundestag will in seiner Plenarsitzung am Freitag Ã¼ber die Gesetzesgrundlage fÃ¼r die geplante E-AutofÃ¶rderung abstimmen (ab 09.00 Uhr). Damit sollen Verbraucher die PrÃ¤mie von mindestens 1500 und hÃ¶chstens 6000 EuroÂ grundsÃ¤tzlich fÃ¼r ab Anfang des Jahres erstmals zugelassene E-Autos beantragen kÃ¶nnen - auch wenn die FÃ¶rderung erst nach dem Kauf oder Leasing beantragt wurde. Die Ã„nderung ist Teil eines Gesetzentwurfs zur Umsetzung einer EU-Richtlinie Ã¼ber VerbraucherkreditvertrÃ¤ge, Ã¼ber den die Abgeordneten entscheiden.
Weitere Meldungen
Der Iran hat nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald TrumpÂ zugestimmt, seine BestÃ¤nde von angereichertem Uran zu Ã¼bergeben - eine der Bedingungen der USA fÃ¼r ein Abkommen mitMehr
Die wegen der hohen Energiepreise von Union und SPD beschlossene 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer soll nach den Worten von BundeskanzlerMehr
In der franzÃ¶sischen Verlagswelt herrscht helle Aufregung: 115 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben aus Protest gegen die vermutete Einflussnahme des politisch amMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hat mit Skepsis auf die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) reagiert, die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze fÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will den Arbeitgebern nun offenbar ein Jahr mehr Zeit geben, die geplante "EntlastungsprÃ¤mie" in HÃ¶he vonMehr
Streamingdienste dÃ¼rfen nicht vorsehen, dass eine KÃ¼ndigung erst bei komplett aufgebrauchtem Prepaid-Guthaben in Kraft tritt. Sonst werden die Kunden unangemessen benachteiligt,Mehr