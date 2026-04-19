EU und Ungarns kÃ¼nftige Regierung sprechen Ã¼ber blockierte Mittel

PÃ©ter Magyar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Eine Delegation der EuropÃ¤ischen Kommission hat am Freitag und Samstag in Budapest technische GesprÃ¤che mit Vertretern der kÃ¼nftigen ungarischen Regierung gefÃ¼hrt. Das teilte die BrÃ¼sseler BehÃ¶rde am Sonntag mit.



Die Treffen folgten auf Kontakte zwischen KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und dem designierten ungarischen MinisterprÃ¤sidenten PÃ©ter Magyar, die sich verpflichtet hatten, an verschiedenen dringenden Themen zu arbeiten. In den GesprÃ¤chen ging es um AnsÃ¤tze, um Fortschritte bei der Freigabe von EU-Mitteln zu erzielen, die fÃ¼r Ungarn vorgesehen sind, jedoch aufgrund von Korruptions- und Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefroren wurden.



Die Treffen hÃ¤tten eine frÃ¼he Gelegenheit geboten, um Ã¼ber konkrete Schritte zu diskutieren, die unternommen werden mÃ¼ssten, um die blockierten Gelder freizugeben und die Zusammenarbeit zwischen der EU und Ungarn zu verbessern, so die EU-Kommission. Diese Arbeit sei notwendig und werde fortgesetzt.

