Politik

EU und Ungarns kÃ¼nftige Regierung sprechen Ã¼ber blockierte Mittel

  • dts - 19. April 2026, 12:05 Uhr
Bild vergrößern: EU und Ungarns kÃ¼nftige Regierung sprechen Ã¼ber blockierte Mittel
PÃ©ter Magyar (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Eine Delegation der EuropÃ¤ischen Kommission hat am Freitag und Samstag in Budapest technische GesprÃ¤che mit Vertretern der kÃ¼nftigen ungarischen Regierung gefÃ¼hrt. Das teilte die BrÃ¼sseler BehÃ¶rde am Sonntag mit.

Die Treffen folgten auf Kontakte zwischen KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen und dem designierten ungarischen MinisterprÃ¤sidenten PÃ©ter Magyar, die sich verpflichtet hatten, an verschiedenen dringenden Themen zu arbeiten. In den GesprÃ¤chen ging es um AnsÃ¤tze, um Fortschritte bei der Freigabe von EU-Mitteln zu erzielen, die fÃ¼r Ungarn vorgesehen sind, jedoch aufgrund von Korruptions- und Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefroren wurden.

Die Treffen hÃ¤tten eine frÃ¼he Gelegenheit geboten, um Ã¼ber konkrete Schritte zu diskutieren, die unternommen werden mÃ¼ssten, um die blockierten Gelder freizugeben und die Zusammenarbeit zwischen der EU und Ungarn zu verbessern, so die EU-Kommission. Diese Arbeit sei notwendig und werde fortgesetzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Gerst oder Maurer: Erster EuropÃ¤er auf dem Mond soll Deutscher sein
    Gerst oder Maurer: Erster EuropÃ¤er auf dem Mond soll Deutscher sein

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) hat fÃ¼r Deutschland den Anspruch bekrÃ¤ftigt, den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond zu

    Mehr
    Hofreiter sieht in Magyar-Sieg RÃ¼ckschlag fÃ¼r Putin
    Hofreiter sieht in Magyar-Sieg RÃ¼ckschlag fÃ¼r Putin

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), bewertet die Niederlage des ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor

    Mehr
    Strack-Zimmermann sieht Orban-Abwahl als
    Strack-Zimmermann sieht Orban-Abwahl als "geopolitisches Zeichen"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht den Machtwechsel in Ungarn als Signal an die ganze Welt. "Das ist nicht nur eine

    Mehr
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Angreifer erschieÃŸt sechs Menschen in Kiew - Ermittler prÃ¼fen terroristisches Motiv
    Angreifer erschieÃŸt sechs Menschen in Kiew - Ermittler prÃ¼fen terroristisches Motiv
    TÃ¶dlicher Angriff auf franzÃ¶sische UN-Soldaten im Libanon international verurteilt
    TÃ¶dlicher Angriff auf franzÃ¶sische UN-Soldaten im Libanon international verurteilt
    Deutschland und Brasilien wollen Partnerschaft ausbauen - Merz empfÃ¤ngt Lula
    Deutschland und Brasilien wollen Partnerschaft ausbauen - Merz empfÃ¤ngt Lula
    Polizei meldet neuen HÃ¶chststand bei Politiker-Beleidigungen
    Polizei meldet neuen HÃ¶chststand bei Politiker-Beleidigungen
    MÃ¶glicher Erpressungsversuch: Rattengift in Hipp-Babynahrung in Ã–sterreich gefunden
    MÃ¶glicher Erpressungsversuch: Rattengift in Hipp-Babynahrung in Ã–sterreich gefunden
    Neue Spannungen mit SÃ¼dkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Raketen
    Neue Spannungen mit SÃ¼dkorea: Nordkorea testet erneut ballistische Raketen

    Top Meldungen

    Dax-CEOs steigerten GehÃ¤lter 2025 deutlich
    Dax-CEOs steigerten GehÃ¤lter 2025 deutlich

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandschefs der grÃ¶ÃŸten bÃ¶rsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Nach

    Mehr
    Insa: Hohe Energiepreise belasten fast drei Viertel
    Insa: Hohe Energiepreise belasten fast drei Viertel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die stark gestiegenen Energiepreise belasten eine deutliche Mehrheit der Menschen in Deutschland. In einer aktuellen Umfrage des

    Mehr
    Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie
    Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die von der Bundesregierung geplante EntlastungsprÃ¤mie wird bei der Ã¼berwiegenden Zahl der Dax-Unternehmen nur zÃ¶gerlich

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts